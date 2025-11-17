YouTuber έκλεισε το τηλέφωνο για 30 ημέρες και έκανε εγκεφαλική σάρωση πριν και μετά για να δει τις αλλαγές (vid)

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σου όταν αφήνεις το κινητό για έναν ολόκληρο μήνα; Ένας YouTuber δοκίμασε να το μάθει κλειδώνοντας το τηλέφωνό του για 30 ημέρες και κάνοντας εγκεφαλικές εξετάσεις πριν και μετά.

Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο της καθημερινότητας μας και ένας από τους κορυφαίους «εθισμούς» της σύγχρονης εποχής. Πολλοί νέοι περνούν πάνω από τέσσερις ώρες την ημέρα μπροστά στην οθόνη, σε έναν ατελείωτο κύκλο ειδοποιήσεων, βίντεο και doomscrolling.

O Αμερικανός YouTuber Andrew Feinstein, αποφάσισε να κάνει το αδιανόητο (για τα δεδομένα της εποχής μας) και κλείδωσε το κινητό του για 30 ημέρες για να δει, μέσω εγκεφαλικών σαρώσεων, πώς αυτό θα επηρέαζε τη λειτουργία του εγκεφάλου του.

Τα ανησυχητικά αποτελέσματα της εγκεφαλικής σάρωσης πριν το κλείσιμο

Πριν ξεκινήσει το πείραμα, ο Andrew υποβλήθηκε σε εγκεφαλική σάρωση και τα ευρήματα ήταν εντελώς αρνητικά. Βρέθηκε στο χαμηλότερο ποσοστό όσον αφορά την ικανότητα συγκέντρωσης και οι περιοχές που σχετίζονται με κοινωνικό άγχος, προβλήματα ύπνου και κατάθλιψη εμφάνιζαν ανισορροπία νευρωνικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, μεγάλα τμήματα του εγκεφάλου του έδειχναν υπερδιέγερση ή υποδιέγερση, κάτι που ο γιατρός συνέδεσε με πιθανή εξάρτηση από το κινητό.

30 ημέρες χωρίς τηλέφωνο: Τι έδειξε η δεύτερη εγκεφαλική σάρωση

Η αποτοξίνωση δεν ήταν εύκολη. Ο Andrew δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ταξιδιών, όπου θα χρειαζόταν το κινητό για εισιτήρια, χάρτες ή πληροφορίες. Επιπλέον, ανέφερε αισθήματα άγχους και μοναξιάς τις πρώτες ημέρες.

Όμως δεν λύγισε. Και τα αποτελέσματα τον δικαίωσαν. Η δεύτερη εγκεφαλική σάρωση έδειξε θεαματική βελτίωση! Η sustained attention (ικανότητα παρατεταμένης συγκέντρωσης) του αυξήθηκε σημαντικά, με τον έλεγχο παρορμητικότητας να βελτιώνεται αισθητά. Η νευρωνική δραστηριότητα, ακόμη, επέστρεψε σε πιο ισορροπημένα επίπεδα.

Ο γιατρός που παρακολούθησε το πείραμα δήλωσε ότι ήταν η μεγαλύτερη βελτίωση που είχε δει ποτέ σε τόσο μικρό διάστημα.

