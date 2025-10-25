Ο πρωταθλητής του Pokemon ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα τουρνουά λόγω σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο Wolfe Glick εξήγησε γιατί ενδέχεται να μην συμμετάσχει ποτέ ξανά σε τουρνουά Pokemon.

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στα τουρνουά Pokemon αποκάλυψε ότι αποσύρεται από τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ισχυριζόμενος ότι έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από θαυμαστές.

Ο YouTuber Wolfe Glick, με περισσότερους από δύο εκατομμύρια συνδρομητές, αποτελεί σημαντική φιγούρα στην κοινότητα του Pokemon, έχοντας κερδίσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2016 και πιο πρόσφατα, τα Ευρωπαϊκά Internationals του 2025.

Η αποκάλυψη του Glick

Ωστόσο, σε πρόσφατο βίντεο με τίτλο «Moving Forward», ο 29χρονος παραδέχτηκε ότι το μέλλον του στους ζωντανούς διαγωνισμούς είναι αβέβαιο μετά από επαναλαμβανόμενες δυσάρεστες εμπειρίες με θαυμαστές. «Από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025, συμμετείχα σε επτά δια ζώσης τουρνουά, σε πέντε εκ των οποίων με άγγιξαν χωρίς τη συγκατάθεσή μου», αποκάλυψε.

«Οι θαυμαστές, όταν βγάζαμε φωτογραφίες, τοποθετούσαν τα χέρια τους πάνω μου σεξουαλικά και χωρίς τη συγκατάθεσή μου κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης. Δεν μου αρέσει που συμβαίνει αυτό και νομίζω ότι είναι αρκετά προφανές για τους περισσότερους ανθρώπους, για τους πιο λογικούς ανθρώπους, ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι φυσιολογική. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αγγίζουν άλλους ανθρώπους έτσι. Και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει τόσο πολύ σε μένα συγκεκριμένα, αλλά το γεγονός είναι ότι συμβαίνει», τόνισε.

Οι επιπλέον λόγοι της αποχώρησής του

Παρόλο που ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε αρκετές φορές σεξουαλική παρενόχληση από θαυμαστές μέσα σε ένα χρόνο, ο δημιουργός περιεχομένου εξήγησε ότι η απόφασή του οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Όπως για παράδειγμα ότι οι θαυμαστές του τον ενοχλούν συνέχεια προκειμένου να του τραβούν την προσοχή, ενώ αναφέρθηκε και στους πόνους που έχει στον αυχένα. «Είναι πολύ πιθανό να μην συμμετάσχω ξανά ή να παραστώ ποτέ ξανά σε άλλο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα», είπε στους συνδρομητές του.

Τα πράγματα έγιναν τόσο δύσκολα στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokemon, στο Anaheim, που ο Glick ένιωσε αναγκασμένος να εγκαταλείψει τον χώρο την τελευταία μέρα, επιλέγοντας αντίθετα να παρακολουθήσει τον τελικό από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Με το άγχος, τη σωματική δυσφορία και τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του προσωπικού χώρου, ο Glick δήλωσε ότι τα τουρνουά έχουν γίνει «όλο και λιγότερο διασκεδαστικά να τα παρακολουθείς».

Και εξήγησε: «Ακόμα κι αν σε ένα τουρνουά Pokemon οι περισσότεροι με βλέπουν ως YouTuber ή influencer ή όπως θέλετε να με λέτε, βρίσκομαι εκεί για να ανταγωνιστώ. Δεν είμαι εκεί για να κάνω αλληλεπίδραση με θαυμαστές. Δεν είμαι εκεί για να πω, ξέρετε, 'γεια παιδιά, είμαι εγώ, ο YouTuber'. Πηγαίνω σε τουρνουά γιατί αγαπώ τον ανταγωνισμό. Αν και μου αρέσει να συναντάω θαυμαστές, δεν είναι ο βασικός λόγος που βρίσκομαι εκεί.

Όταν λοιπόν βρίσκομαι σε ένα τουρνουά, στόχος μου ήταν να εστιάσω όσο περισσότερο μπορώ στον ίδιο τον ανταγωνισμό, δεν λέω ότι δεν θα έπρεπε να κάνω κάποια αλληλεπίδραση με θαυμαστές, γιατί φυσικά καταλαβαίνω ότι έχω μια διαδικτυακή παρουσία και είμαι influencer, σωστά; Ή όπως θέλετε να ονομάσετε αυτό που κάνω. Αλλά η ισορροπία έχει χαθεί».

Προς το παρόν, ο Glick επιβεβαίωσε ότι θα παραλείψει τα επόμενα τέσσερα μήνες εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων των Toronto Regionals, τα οποία είχε κερδίσει πέρυσι.

