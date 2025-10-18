Ζευγάρι με 22 παιδιά αποκαλύπτει τρεις μεγάλες δυσκολίες επιβίωσης στο πιο παγωμένο μέρος της Γης (vid)

Η ζωή για μια οικογένεια στη Σιβηρία αποδεικνύει ότι η αγάπη μπορεί να ξεπεράσει και το πιο τσουχτερό κρύο.

Σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Σιβηρίας, όπου η θερμοκρασία τον χειμώνα μπορεί να πέσει στους -64°C, μια οικογένεια έχει μετατρέψει την επιβίωση σε καθημερινή τέχνη.

Οι Πάβλοφ, από την πόλη Γιακούτσκ (επισήμως η πιο παγωμένη πόλη του κόσμου), ζουν μια ζωή που οι περισσότεροι από τους κοινούς ανθρώπους δύσκολα θα μπορούσαν να φανταστούν. Ο πάγος καλύπτει τα παράθυρα για μήνες, τα αυτοκίνητα παγώνουν εντελώς τη νύχτα και το να μαζεύουν πάγο για να φτιάξουν πόσιμο νερό είναι μέρος της πρωινής τους ρουτίνας.

Η ιστορία του ζευγαριού

Όμως, πίσω από τα παγωμένα τοπία και τις σκεπασμένες με χιόνι στέγες, κρύβεται μια ιστορία γεμάτη ζεστασιά, αγάπη και μεγάλες οργανωτικές προκλήσεις. Ο Αλεξάντρ και η Οξάνα Πάβλοφ είναι γονείς 22 παιδιών —18 εκ των οποίων υιοθετημένα— και έχουν δημιουργήσει ένα νοικοκυριό που λειτουργεί με ομαδικότητα, πρόγραμμα και πολύ υπομονή. Το σπίτι τους, περίπου 350 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται στα προάστια της Γιακούτσκ, όπου η κεντρική θέρμανση και το τρεχούμενο νερό δεν είναι δεδομένα.

Η ιστορία της οικογένειας στο YouTube ξεχωρίζει όχι μόνο για τις πολικές θερμοκρασίες, αλλά και για την απίστευτη συντονισμένη προσπάθεια που απαιτείται ώστε να τρώνε όλοι στην ώρα τους και να είναι σε ένα ζεστό περιβάλλον.

Οι 3 μεγάλες δυσκολίες της καθημερινότητας

Μέσα σε αυτό το χάος, οι Πάβλοφ μίλησαν για τρεις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μεγαλώνοντας μια τόσο μεγάλη οικογένεια στην πιο ψυχρή κατοικημένη πόλη του πλανήτη.

1. Η «ουρά» για το μπάνιο

Με 14 παιδιά να ζουν ακόμα στο σπίτι, τα πρωινά είναι αγώνας με τον χρόνο. Όπως είπε η YouTuber Kiun B: «Παρόλο που έχουν ένα μεγάλο σπίτι, η οικογένεια Πάβλοφ αντιμετωπίζει καθημερινά την πρόκληση της ουράς για το μπάνιο κάθε πρωί». Με σχολείο, παιδικό σταθμό και προετοιμασία για το πανεπιστήμιο, το να περάσουν όλοι από το μπάνιο πριν τις 8 το πρωί είναι πραγματικός άθλος.

2. Το δίλημμα του δείπνου

Η οικογένεια διαθέτει μόνο μία κουζίνα και με τόσα στόματα να ταΐσουν, ο χώρος είναι περιορισμένος. Για να λειτουργούν όλα ομαλά, έχουν καθιερώσει ένα καθημερινό σύστημα. Όπως εξήγησε η Kiun B στο βίντεό της: «Τρώνε σε δύο βάρδιες, πρώτα τα μικρότερα παιδιά και μετά οι μεγαλύτεροι». Ένα μικρό παράδειγμα του πώς η τάξη και η οργάνωση διατηρούνται σε ένα σπίτι που ξεχειλίζει από ζωή.

3. Το καθημερινό περπάτημα στο σχολείο μέσα στο ψύχος

Οι θερμοκρασίες είναι τόσο χαμηλές που μπορούν κυριολεκτικά να παγώσουν το ακάλυπτο δέρμα. Τα περισσότερα σχολεία μένουν ανοιχτά μέχρι να πέσει η θερμοκρασία κάτω από τους -45°C, ενώ οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν ακόμα και στους -55°C. Τα παιδιά ντύνονται με χοντρά μπουφάν και μονωμένα παντελόνια πριν βγουν έξω. Τα μεγαλύτερα φροντίζουν τα μικρότερα, διασφαλίζοντας ότι «φτάνουν με ασφάλεια στο σχολείο» πριν το κρύο γίνει αφόρητο.

Δεν θα άλλαζαν τίποτα

Παρά τις δυσκολίες, οι Πάβλοφ δεν θα άλλαζαν αυτή τη ζωή με τίποτα. Η Οξάνα, πρώην δασκάλα, λέει: «Νιώθουμε ευλογημένοι που έχουμε μια τόσο μεγάλη και αγαπημένη οικογένεια». Και ο Αλεξάντρ προσθέτει: «Πιστεύω ότι το κρύο μας κάνει ανθεκτικούς και εργατικούς».

