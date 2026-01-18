«Θάνατος για δύο»: Η συσκευή που επιτρέπει σε ζευγάρια να πεθαίνουν μαζί

Ο δημιουργός του controversial Sarco Pod μιλά για μια νέα εκδοχή της συσκευής, σχεδιασμένη για δύο άτομα ταυτόχρονα.

Ο Philip Nitschke, γνωστός διεθνώς ως ο εφευρέτης του Sarco Pod, παρουσίασε τα σχέδιά του για μια νέα εκδοχή της συσκευής που θα επιτρέπει σε δύο ανθρώπους να βάζουν τέλος στη ζωή τους ταυτόχρονα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από την υποβοηθούμενη αυτοκτονία και τα όριά της.

Το Sarco Pod χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2024 στην Ελβετία, όταν μια 64χρονη Αμερικανίδα ενεργοποίησε η ίδια τη συσκευή, προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις και νομικές έρευνες. Σύμφωνα με τον Nitschke, η γυναίκα πάτησε το κουμπί σχεδόν αμέσως, δηλώνοντας πως «ήθελε πραγματικά να πεθάνει». Η συσκευή λειτουργεί γεμίζοντας τον θάλαμο με άζωτο, οδηγώντας σε απώλεια συνείδησης και θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά.

Ένα Sarco Pod για δύο

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, έχει δεχθεί έντονο ενδιαφέρον από ζευγάρια που επιθυμούν να «φύγουν μαζί». Μάλιστα, ένα βρετανικό ζευγάρι φέρεται να ζήτησε να είναι το πρώτο που θα χρησιμοποιήσει τη διπλή εκδοχή της συσκευής, δηλώνοντας ότι θέλει να πεθάνει «αγκαλιασμένο».

Ο Nitschke ανέφερε ότι τα περισσότερα εξαρτήματα της νέας συσκευής έχουν ήδη κατασκευαστεί και πως το διπλό Sarco Pod θα μπορούσε να είναι έτοιμο μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Το σχέδιο προβλέπει χώρο για δύο άτομα, με ξεχωριστό κουμπί για τον καθένα. Η ενεργοποίηση θα απαιτεί ταυτόχρονη πίεση και από τους δύο, ώστε να διασφαλίζεται ότι πρόκειται για συνειδητή και κοινή απόφαση.

Τεχνητή νοημοσύνη και νομικά εμπόδια

Σύμφωνα με τον εφευρέτη, η νέα συσκευή θα ενσωματώνει και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, μέσω των οποίων οι χρήστες θα μπορούν να αποδεικνύουν ότι έχουν πλήρη πνευματική διαύγεια και κατανοούν την απόφαση που λαμβάνουν. Ο ίδιος τόνισε ότι στην πρώτη χρήση του Sarco Pod είχε προηγηθεί ψυχιατρική αξιολόγηση της γυναίκας που το χρησιμοποίησε.

Παρά την τεχνική πρόοδο, το μέλλον της συσκευής παραμένει αβέβαιο. Η χρήση του Sarco Pod στην Ελβετία είχε οδηγήσει σε εκτεταμένη έρευνα για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία, με την τότε υπουργό Εσωτερικών Elisabeth Baume-Schneider να δηλώνει δημόσια ότι η συσκευή «δεν είναι νόμιμη». Οι έρευνες τελικά τέθηκαν στο αρχείο, ωστόσο οποιαδήποτε νέα χρήση θα απαιτήσει νομική έγκριση.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η συζήτηση γύρω από το δικαίωμα στον θάνατο και τα όρια της τεχνολογίας μόλις άνοιξε ξανά.

