Zει για 50 χρόνια σε ερημητήριο 300 μέτρα από τον πολιτισμό: «Η μοναξιά δεν είναι πρόβλημα» (vid)

Ο Γιανγκ κατοικεί σε μια σπηλιά σε κινέζικα βουνά με δικό του νερό και ηλεκτρικό ρεύμα και διατηρεί μια αυτάρκη ζωή μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο.

Βαθιά στα βουνά Λιτσουάν της Κίνας, ο Γιανγκ έχει βρει το τέλειο καταφύγιο. Για 50 χρόνια, ζει μόνος του σε ένα σπίτι χτισμένο στο στόμιο μιας σπηλιάς, αόρατο ακόμη και από τον δρόμο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται 300 μέτρα μακριά.

Για πολλούς, είναι απλώς μια ξεχασμένη καλύβα στη μέση του πουθενά, αλλά για άλλους, είναι ένα θρυλικό καταφύγιο ερημίτη κρυμμένο βαθιά μέσα στο δάσος και φωλιασμένο κάτω από έναν γκρεμό.

Μία φυσική ασπίδα στα βουνά της Κίνας

Η ιστορία του Yang ήρθε στο φως χάρη σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube από την Qingyunji, ο οποίος ειδικεύεται στην καταγραφή της ζωής των ανθρώπων σε απομακρυσμένα κινεζικά βουνά. Στο βίντεο, η κατοικία φαίνεται να είναι ένα απλό άνοιγμα στον βράχο, αλλά όταν μπαίνει κανείς μέσα, αποκαλύπτεται ότι είναι μια συμπαγής κατασκευή από πέτρα, πλίθα (πηλό) και ξύλο, τέλεια προσαρμοσμένη στο φυσικό σχήμα του γκρεμού.

«Το έχτισαν σιγά σιγά, δεν το ανακαίνισαν ποτέ, απλώς χρησιμοποιούν το γρασίδι που φυτρώνει εκεί», εξηγεί η Qingyunji κατά την επίσκεψή της. «Η τοποθεσία είναι ιδανική», επιβεβαιώνει με πεποίθηση ο Yang.

Το σπήλαιο λειτουργεί ως φυσική ασπίδα: τον χειμώνα διατηρεί τη θερμότητα και το καλοκαίρι προσφέρει δροσιά, δημιουργώντας ένα σταθερό μικροκλίμα όλο το χρόνο. Επιπλέον, προστατεύει από τον άνεμο και την έντονη βροχή, το ηλιακό φως εισέρχεται ελεύθερα και η υγρασία δεν αποτελεί πρόβλημα. «Αν ήταν, ακόμη και ο σοβάς θα θρυμματιζόταν», επισημαίνει η φιλική ιδιοκτήτρια.

Η οικογένεια του Γιανγκ εγκαταστάθηκε στο σπήλαιο πριν από 100 χρόνια

Φυσικά, πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν να μάθουν την ιστορία αυτού του καταφυγίου, το οποίο δεν είναι ούτε πρόσφατο, ούτε αυτοσχέδιο. Η οικογένεια του Γιανγκ εγκαταστάθηκε στο σπήλαιο πριν από σχεδόν έναν αιώνα, πιθανώς φεύγοντας από κάποια σύγκρουση ή αναζητώντας την ηρεμία των βουνών.

Μετά τον θάνατο των γονιών του, τα πέντε αδέρφια του αποφάσισαν να μετακομίσουν σε κοντινά χωριά, αφήνοντας τον Γιανγκ ως τον τελευταίο κάτοικο αυτού του σπιτιού. Για αυτόν, το να ζήσει εκεί για 50 χρόνια δεν είναι θυσία: «Η μοναξιά δεν είναι πρόβλημα», λέει. Είναι μέρος της ισορροπίας που αναζητά, και το στενό μονοπάτι 300 μέτρων που οδηγεί στον δρόμο του επιτρέπει να συνδέεται με τον έξω κόσμο ακριβώς όταν το χρειάζεται.

Πως είναι η καθημερινότητα του Γιανγκ

Η ζωή του αποτελεί παράδειγμα αυτάρκειας και σύνδεσης με τη φύση. Το νερό που χρησιμοποιεί προέρχεται από «πισίνες» και φυσικές πηγές μέσα στο σπήλαιο, τις οποίες ο Γιανγκ αποθηκεύει σε διάφορες δεξαμενές. Δεν υπάρχει ποτέ έλλειψη.

Έχει, επίσης, ηλεκτρικό ρεύμα χάρη σε έναν κοντινό στύλο ηλεκτροδότησης, στον οποίο συνδέθηκε πληρώνοντας για την υπηρεσία. Και για το μαγείρεμα και τη θέρμανση του νερού, χρησιμοποιεί μια ξυλόσομπα, τα ξύλα της οποίας μαζεύει ο ίδιος.

Συνήθιζε να εκτρέφει αγελάδες και χοίρους σε μάντρες που εξακολουθεί να συντηρεί, αλλά τώρα προτιμά να έχει έναν κήπο όπου καλλιεργεί φαρμακευτικά φυτά χωρίς φυτοφάρμακα, τα οποία συλλέγει και πουλάει σε κοντινά χωριά, κερδίζοντας έτσι τα χρήματα για να καλύψει τις άλλες βασικές του ανάγκες.

«Το σπήλαιο είναι το σπίτι μου», καταλήγει ο Γιανγκ στο βίντεο, το οποίο δείχνει ότι η ζωή του είναι πολύ πιο ήσυχη και απλή από των περισσότερων ανθρώπων. Σκοπεύει να συνεχίσει να ζει εκεί για πολλά ακόμη χρόνια, παραμένοντας πιστός σε έναν τρόπο ζωής που τον κάνει απίστευτα ευτυχισμένο.

