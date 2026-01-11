Έβγαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια: Το πιο βαρετό βίντεο στο YouTube έγινε χρυσωρυχείο

Ένα απλό βίντεο με τζάκι που καίει για δέκα ώρες κατάφερε να ξεπεράσει τα 157 εκατ. views στο YouTube και εκτιμάται ότι έχει αποφέρει πάνω από 1 εκατ. δολάρια σε διαφημιστικά έσοδα.

Το «Fireplace 10 hours full HD» δεν υπόσχεται τίποτα περισσότερο από αυτό που γράφει ο τίτλος του... δέκα ώρες συνεχόμενης προβολής ενός αναμμένου τζακιού, με τον ήχο των ξύλων που καίγονται. Κι όμως, το συγκεκριμένο βίντεο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο κερδοφόρα παραδείγματα παθητικού περιεχομένου στο YouTube.

Αν και δεν διαθέτει καμία αφηγηματική δομή, μοντάζ ή εναλλαγή πλάνων, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 157 εκατομμύρια προβολές σε λιγότερο από δέκα χρόνια.

Πώς ένα βίντεο με τζάκι έγινε... μηχανή χρημάτων

Το βίντεο ανέβηκε το 2016 και από την πρώτη στιγμή ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα διαφημίσεων της πλατφόρμας. Με βάση τον αριθμό των προβολών και τα διαφημιστικά CPM του YouTube, ειδικοί εκτιμούν ότι τα συνολικά έσοδα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως το κανάλι «Fireplace 10 Hours» δεν έχει ανεβάσει κανένα άλλο βίντεο την τελευταία δεκαετία, γεγονός που κάνει το συγκεκριμένο case ακόμα πιο ασυνήθιστο.

Το γεγονός ότι το κανάλι διαθέτει μόνο ένα βίντεο έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με το ποιος καρπώνεται τα διαφημιστικά έσοδα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το YouTube κρατά τα χρήματα, επικαλούμενοι τον κανόνα που απαιτεί τουλάχιστον τρία uploads για συμμετοχή στο Partner Program.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος κανονισμός τέθηκε σε ισχύ το 2023, πράγμα που σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται αναδρομικά σε κανάλια που είχαν ήδη εγκριθεί, όπως αυτό του 2016.

