YouTuber έφτιαξε τη μυστική συνταγή της Coca-Cola: Τι περιέχει πραγματικά το θρυλικό αναψυκτικό (vid)

YouTuber υποστηρίζει ότι κατάφερε να αναπαράγει με εντυπωσιακή ακρίβεια τη μυστική συνταγή της Coca-Cola, αποκαλύπτοντας πως πάνω από το 99% του αναψυκτικού είναι ζάχαρη.

Η Coca-Cola κρατά τη συνταγή της επτασφράγιστο μυστικό εδώ και 139 χρόνια. Σύμφωνα με την εταιρεία, φυλάσσεται σε ειδικό θησαυροφυλάκιο ύψους τριών μέτρων στο μουσείο World of Coca-Cola στην Ατλάντα, με πληκτρολόγιο ασφαλείας και σαρωτή αποτυπώματος παλάμης.

Η επίσημη θέση αναφέρει ότι μόνο δύο εργαζόμενοι γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ολόκληρη τη συνταγή και δεν βρίσκονται ποτέ ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο.

O YouTuber βρήκε τη συνταγή της Coca-Cola: «Δε βρίσκεις τη διαφορά»

Ο YouTuber LabCoatz υποστηρίζει ότι κατάφερε να «ξεκλειδώσει» το μυστικό, χρησιμοποιώντας τεχνικές αντίστροφης μηχανικής. Στο βίντεό του περιγράφει γευστικές δοκιμές, λεπτομερή φύλλα Excel με αξιολόγηση κάθε παρτίδας και συνεχείς see-through συγκρίσεις με την αυθεντική Coca-Cola. Το καθοριστικό βήμα ήταν η φασματομετρία μάζας, με τη βοήθεια δύο φίλων YouTubers που διαθέτουν κανονικό εργαστηριακό εξοπλισμό.

Το τελικό αντίγραφο κρίθηκε από όσους το δοκίμασαν ως σχεδόν πανομοιότυπο με το πρωτότυπο. Ένας δοκιμαστής του έδωσε βαθμολογία 9,5 στα 10, ενώ άλλος δήλωσε πως θα το αγόραζε χωρίς δεύτερη σκέψη από το ράφι. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη, πάντως, ήταν απλή και μάλλον απογοητευτική, καθώς πάνω από το 99% της Coca-Cola είναι ζάχαρη.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ένα λίτρο περιέχει περίπου:

110 γραμμάρια ζάχαρης

96 mg καφεΐνης

0,64 γραμμάρια φωσφορικού οξέος

καραμελόχρωμα

Τίποτε περισσότερο...

Τι κρύβεται στο υπόλοιπο 1% της συνταγής της Coca-Cola;

Το πραγματικό μυστικό βρίσκεται στο ελάχιστο υπόλοιπο ποσοστό. Η φασματομετρία μάζας εντόπισε ενώσεις όπως άλφα-τερπινένιο και λιμονένιο (εσπεριδοειδή), κιναμαλδεΰδη (κανέλα), σαβινένιο και κεδρένιο (μοσχοκάρυδο), φενχόλη και οξικό οξύ. Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα μείγμα αιθέριων ελαίων και χημικών ενώσεων που «δένουν» τη γεύση.

Ο διαδεδομένος μύθος για τα φύλλα κόκας αποδεικνύεται εν μέρει αληθινός. Η Coca-Cola πράγματι χρησιμοποιεί φύλλα κόκας, αλλά χωρίς κοκαΐνη. Την επεξεργασία αναλαμβάνει η Stepan Company στο Νιου Τζέρσι, μία από τις ελάχιστες εταιρείες στις ΗΠΑ με άδεια διαχείρισης κοκαΐνης για φαρμακευτικούς σκοπούς. Το «αποκοκαϊνοποιημένο» εκχύλισμα δεν διατίθεται στην αγορά, κάτι που διαπίστωσε και ο LabCoatz, όταν σχετική παραγγελία του κατασχέθηκε στα σύνορα.

Η απρόσμενη λεπτομέρεια που «έδεσε» τη γεύση

Η κρίσιμη ανακάλυψη ήρθε από τις τανίνες του κρασιού. Το εκχύλισμα φύλλων κόκας λειτουργεί σαν τσάι, και τα τσάγια περιέχουν τανίνες, οι οποίες είναι ενώσεις που μειώνουν τη γλυκύτητα και προσθέτουν εκείνη τη χαρακτηριστική «φρεσκάδα».

Επειδή οι τανίνες δεν είναι πτητικές, δεν εμφανίζονταν στις αναλύσεις αερίων. Όταν ο LabCoatz πρόσθεσε τανίνες κρασιού, το φάσμα και η γεύση «κούμπωσαν» σχεδόν απόλυτα με την αυθεντική Coca-Cola.

Το θρυλικό «7X flavoring»

Η τελική εκδοχή περιλαμβάνει έλαια λεμονιού και λάιμ, ελάχιστο πορτοκάλι, tea tree oil ως υποκατάστατο της κόκας, κανέλα κασίας, μοσχοκάρυδο, κόλιανδρο και φενχόλη.

Το μείγμα παλαιώνεται και αραιώνεται με αλκοόλη τροφίμων, δημιουργώντας το περίφημο «7X flavoring». Ακολουθεί υδατική φάση με ξύδι, καφεΐνη, γλυκερίνη, φωσφορικό οξύ, τανίνες, βανίλια και καραμελόχρωμα. Θέρμανση, ανθρακούχο νερό και μια νύχτα στο ψυγείο ολοκληρώνουν τη διαδικασία.

