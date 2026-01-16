Μυστηριώδη πακέτα με κινεζικούς σπόρους στα σπίτια Αμερικάνων: Τι μπορεί να σημαίνουν (vid)

Ανησυχία προκάλεσαν στις αμερικανικές αρχές δεκάδες πακέτα με σπόρους από την Κίνα που εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε σπίτια πολιτών, με φόβους για σοβαρό πλήγμα στη γεωργία.

Μια σειρά από περίεργα πακέτα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται σε κατώφλια σπιτιών στις ΗΠΑ, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα μπορούσε να έχει τεράστιο αντίκτυπο στη γεωργία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας του Τέξας, έχουν καταγραφεί δεκάδες αποστολές πακέτων που περιέχουν σπόρους από την Κίνα. Μόνο το 2026, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, έχουν αναφερθεί 126 παραδόσεις σε πολίτες.

Τι περιέχουν τα ύποπτα δέματα;

Τα πακέτα συνήθως περιλαμβάνουν διάφανους φακέλους με σπόρους, συχνά χωρίς καμία επωνυμία και σε ορισμένες περιπτώσεις με κινεζικές επιγραφές. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι καταλήγουν σε σπίτια ανθρώπων που δεν τα έχουν παραγγείλει ποτέ. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές καλούν τους κατοίκους του Τέξας να μην τα ανοίγουν και να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να τα παραλάβουν.

Ο επίτροπος Γεωργίας του Τέξας, Sid Miller, προειδοποίησε ότι οι αποστολές αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό: «Αυτά τα πακέτα καταφθάνουν πιο γρήγορα και σε περισσότερα μέρη από ποτέ. Μπορεί να φαίνονται αθώα, αλλά ο κίνδυνος είναι πραγματικός», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, ένας και μόνο εισβολικός οργανισμός, παράσιτο ή παθογόνο θα μπορούσε να καταστρέψει αγροκτήματα, κτηνοτροφικές μονάδες, φυσικούς πόρους και την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων του Τέξας: «Δεν μπορούμε να "τζογάρουμε" με τη γεωργία του Τέξας», τόνισε.

Η πλειονότητα των αναφορών προέρχεται από το ανατολικό Τέξας, ωστόσο πρόσφατα πακέτα έχουν εντοπιστεί και εκτός πολιτείας, φτάνοντας μέχρι τη Φλόριντα και το Νέο Μεξικό.

Ο Sid Miller κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να αναφέρουν κάθε ύποπτο πακέτο, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο για ρίσκο που θα έθετε σε κίνδυνο την παραγωγή, το περιβάλλον και την επισιτιστική ασφάλεια.

Όχι συνωμοσία, αλλά απάτη;

Πριν πυροδοτηθούν θεωρίες συνωμοσίας περί κινεζικών σχεδίων για δηλητηρίαση αμερικανικών καλλιεργειών, οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για κάτι πολύ πιο απλό. Το φαινόμενο ενδέχεται να συνδέεται με το λεγόμενο «brushing scam», μια πρακτική κατά την οποία εταιρείες στέλνουν προϊόντα ελάχιστης αξίας σε πραγματικές διευθύνσεις, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να γράφουν ψεύτικες κριτικές στο όνομα των παραληπτών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μυστηριώδεις σπόροι φτάνουν στις ΗΠΑ. Παρόμοιες αποστολές είχαν καταγραφεί και το 2020, με τις περισσότερες να αποδίδονται τότε σε απάτες.

Ωστόσο, το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι τα πακέτα φαίνεται να διαφεύγουν από τον έλεγχο των τελωνείων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την επιτήρηση όλων των οργανικών προϊόντων που εισέρχονται στη χώρα: «Έρχονται απευθείας με αποστολή και τα τελωνεία δεν τα εντοπίζουν, υπάρχει ρήγμα στο σύστημα ασφαλείας», δήλωσε ο Miller στο News 4 San Antonio.

