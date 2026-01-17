Αυτός ο άνδρας δοκίμασε 182 ναρκωτικά: Λέει πως ένα ήταν «απολύτως φρικιαστικό»

Άνθρωπος που έχει πάρει σχεδόν 200 διαφορετικές ουσίες περιγράφει τη χειρότερη εμπειρία της ζωής του και προειδοποιεί να μείνουμε μακριά.

Έχει δοκιμάσει 182 διαφορετικές ουσίες, έχει καταγράψει τις εμπειρίες του με ψυχραιμία και γνώση και παρ’ όλα αυτά, λέει πως μία από αυτές ήταν τόσο άσχημη που δεν θα την πλησίαζε ποτέ ξανά. Ο λόγος για τον Dominic Milton Trott, έναν Βρετανό συγγραφέα που έχει αφιερώσει χρόνια στη μελέτη και καταγραφή των επιδράσεων των ναρκωτικών ουσιών.

Ο Trott έχει γράψει το βιβλίο The Honest Drug Book, στο οποίο περιγράφει αναλυτικά τι ένιωσε από κάθε ουσία που δοκίμασε, με στόχο την ενημέρωση και όχι την προώθηση της χρήσης. Παρότι ξεκαθαρίζει πως δεν θα άγγιζε ποτέ ουσίες όπως η φαιντανύλη, μία άλλη εμπειρία ήταν εκείνη που τον σημάδεψε περισσότερο.

Η ουσία που περιγράφει ως «απολύτως φρικιαστική» είναι η Black Mamba. Παρότι συχνά παρουσιάζεται ως συνθετική κάνναβη, στην πραγματικότητα πρόκειται για εξαιρετικά ισχυρή και απρόβλεπτη ουσία, με αποτελέσματα που διαφέρουν δραματικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η εμπειρία που δεν θα ξεχάσει ποτέ

Μιλώντας στο Vice, ο Trott περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε πόσο επικίνδυνη ήταν η απόφασή του. Όπως λέει, κατέληξε κουλουριασμένος στο κρεβάτι σε εμβρυακή στάση, με την αίσθηση ότι περνά κάτι που δεν μπορούσε να ελέγξει.

Αυτό που τον κράτησε, όπως εξηγεί, ήταν η γνώση ότι το αποτέλεσμα θα τελείωνε κάποια στιγμή. Τονίζει όμως πως αν στη θέση του βρισκόταν ένας ανυποψίαστος έφηβος που πίστευε ότι πρόκειται απλώς για «τεχνητή κάνναβη», η εμπειρία θα μπορούσε να είναι πραγματικά τρομακτική και ενδεχομένως επικίνδυνη.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι τέτοιες εμπειρίες ήταν και ο λόγος που ολοκλήρωσε το βιβλίο του, θέλοντας να προειδοποιήσει και όχι να ωραιοποιήσει. Παρότι βγήκε ζωντανός από αυτή τη δοκιμασία, γνωρίζει καλά πως για πολλούς άλλους το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο.

Το μήνυμα στο τέλος είναι σαφές. Η γνώση σώζει, αλλά ορισμένες ναρκωτικές ουσίες δεν συγχωρούν λάθη.

Αν εσύ ή κάποιο κοντινό σου πρόσωπο αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη χρήση ουσιών, δεν είστε μόνοι και υπάρχει βοήθεια.

ΚΕΘΕΑ

Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας: 210 9241993

www.kethea.gr

ΟΚΑΝΑ

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8201000

www.okana.gr

Γραμμή Υποστήριξης 24/7

Εθνική Γραμμή για τις Εξαρτήσεις: 1114