Επική ιστορία του Δήμα με απειλητικό φορτηγατζή: «Συγγνώμη ρε Πύρρο, μια μ@λ@κ!@ έκανα!» (vid)

Ο Πύρρος Δήμος διηγήθηκε στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου μια επική ιστορία με έναν οδηγό φορτηγού που είχε απειλητικές διαθέσεις.

Στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκαν ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφιδά. Ο παρουσιαστής μεταξύ άλλων ρώτησε την πρώην αθλήτρια στίβου, πώς είναι να είναι παντρεμένη με μια προσωπικότητα όπως ο Πύρρος Δήμας.

«Η αλήθεια είναι ότι όταν γνωριστήκαμε είδα έναν απλό άνθρωπο δίπλα μου. Μπορείς να μιλήσεις για πολλά πράγματα μαζί του χωρίς να σε κάνει να νιώσεις ότι είναι κάτι διαφορετικό από εσένα», ανέφερε αρχικά η Αφροδίτη Σκαφιδά.

«Μέχρι που κάποια στιγμή περπατάγαμε στον δρόμο και τον σταμάταγαν για φωτογραφία. Οπότε εκεί κατάλαβα ότι είμαι με τον Πύρρο Δήμα. Τότε τον ρώτησα: ''Συμβαίνει ακόμα αυτό; Δεν σου προκαλεί εκνευρισμό ή στεναχώρια;''. Και μου λέει: ''Σκέψου ένα πράγμα. Δεν θα μου άρεσε αν δεν γινόταν αυτό», συνέχισε.

Σε εκείνο το σημείο ο Φάνης Λαμπρόπουλος ρώτησε τον Πυρρο Δήμα αν του έχει τύχει κάποιο απειλητικό περιστατικό στο δρόμο. Τότε ο Ολυμπιονίκης διηγήθηκε μια επική ιστορία. «Έχει τύχει! Ήμουν στο αυτοκίνητο με τη συγχωρημένη τη σύζυγό μου. Εκείνη οδηγούσε και εγώ ήμουν ξαπλωμένος στο κάθισμα γιατί είχαμε σηκωθεί πολύ νωρίς και στην ουσία κοιμόμουν.

Κάποια στιγμή βγαίνει ένας φορτηγατζής στη μέση του δρόμου και η σύζυγός μου βαράει παλαμάκια και του λέει ''μπράβο''. Και τότε κατεβαίνει κάτω ο τύπος και έρχεται και κολλάει το πρόσωπό του στο παρμπρίζ. Η σύζυγός μου, μου λέει έντρομη ''έρχεται, σήκω, έρχεται...''. Τότε σηκώνομαι και μόλις με βλέπει μου λέει: ''Συγγνώμη ρε Πύρρ, μια μ@λ@κι@ έκανα...».