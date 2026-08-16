Το πλοίο APL Salalah 347 μέτρων έδεσε στη Βραζιλία: Το μήκος του ξεπερνά το ύψος του Πύργου του Άιφελ

Το APL Salalah, μήκους 347 μέτρων, έδεσε στο λιμάνι του Ιταζαΐ και έγινε το μεγαλύτερο πλοίο που έχει διαχειριστεί η JBS Terminais.

Το πλοίο APL Salalah κατέπλευσε στις 13 Αυγούστου στο λιμάνι του Ιταζαΐ, στη Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας. Με μήκος 347,03 μέτρα, έγινε το μεγαλύτερο πλοίο που έχει διαχειριστεί η JBS Terminais από τότε που ανέλαβε τη λειτουργία της συγκεκριμένης περιοχής του λιμανιού, τον Οκτώβριο του 2024.

Το πλοίο κατασκευάστηκε το 2012, φέρει σημαία Σιγκαπούρης και μπορεί να μεταφέρει περίπου 10.700 TEU, δηλαδή μονάδες χωρητικότητας που αντιστοιχούν στον χώρο ενός εμπορευματοκιβωτίου 20 ποδιών.

Περισσότερες από 3.000 κινήσεις εμπορευματοκιβωτίων

Το μήκος του APL Salalah ξεπερνά τα 330 μέτρα, που είναι το σημερινό ύψος του Πύργου του Άιφελ μαζί με την κεραία του. Η διαφορά φτάνει περίπου τα 17 μέτρα. Η σύγκριση αφορά διαφορετικές διαστάσεις, καθώς συγκρίνεται το μήκος του πλοίου με το κατακόρυφο ύψος του μνημείου, ωστόσο δείχνει το μέγεθος του σκάφους.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση είχε προγραμματιστεί να περιλαμβάνει περισσότερες από 3.000 κινήσεις εμπορευματοκιβωτίων, μεταξύ φόρτωσης και εκφόρτωσης. Ο αριθμός των κινήσεων δεν αντιστοιχεί στον αριθμό των TEU, καθώς ένα εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδιών αντιστοιχεί σε δύο TEU. Οι κινήσεις αφορούν τις εργασίες που πραγματοποιούνται από τους γερανούς, τα οχήματα και το προσωπικό του τερματικού σταθμού.

Σύνδεση Ασίας και Νότιας Αμερικής

Το APL Salalah συμμετέχει στην υπηρεσία SEA3, που συνδέει λιμάνια της Ασίας με την ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής. Το ταξίδι του ξεκίνησε από τη Σιγκαπούρη στις 18 Ιουλίου και περιλάμβανε στάση στο λιμάνι του Σάντος πριν από την άφιξη στο Ιταζαΐ. Παρότι αποτελεί ρεκόρ για τη JBS Terminais, το APL Salalah δεν είναι το μεγαλύτερο πλοίο που έχει εξυπηρετηθεί ποτέ στο σύνολο του λιμενικού συγκροτήματος Ιταζαΐ-Ναβεγκάντες. Τον Ιούνιο του 2020, το APL Paris, μήκους 347,40 μέτρων, είχε καταπλεύσει στην Portonave της Ναβεγκάντες. Είναι μόλις 37 εκατοστά μεγαλύτερο από το APL Salalah.

Η υποδοχή πλοίων αυτού του μεγέθους απαιτεί κατάλληλο βάθος, ασφαλή δίαυλο, χώρο για ελιγμούς και ευνοϊκές συνθήκες ανέμου και παλίρροιας. Το λιμενικό συγκρότημα έχει ενισχύσει τη δυνατότητα υποδοχής πλοίων έως 350 μέτρα, ενώ η διατήρηση του απαιτούμενου βάθους εξαρτάται και από τις εργασίες βυθοκόρησης. Τον Απρίλιο του 2026 ανακοινώθηκε η επανέναρξη σύμβασης βυθοκόρησης ύψους 10,56 εκατ. ευρώ διάρκειας 12 μηνών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ