Ο 13χρονος που «κατέκτησε» το Fortinite: Παράτησε το σχολείο με τις «ευλογίες» των γωνιών του (vid)

Ζευγάρι από την Ιαπωνία δέχτηκε έντονη κρητική επειδή υποστήριξε την απόφαση του 13χρονου γιου τους να εγκαταλείψει το σχολείο, ώστε να μπορέσει να επικεντρωθεί επαγγελματικά στο να παίζει βιντεοπαιχνίδια.

Ο Τάροου, που κατάγεται απ' την Ιαπωνία, άρχισε να παίζει βιντεοπαιχνίδια στην ηλικία των τριών ετών! Δύο χρόνια αργότερα, όταν και ανακάλυψε το Fortnite, κατάλαβε πως αυτό ήταν το πάθος του. Γρήγορα ξεπέρασε το επίπεδο δεξιοτήτων του πατέρα του και μέχρι τη Β' Δημοτικού νικούσε επαγγελματίες παίκτες.

Αναγνωρίζοντας το έμφυτο ταλέντο του, οι γονείς του δημιούργησαν το δικό του κανάλι στο YouTube το 2020, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τους 230.000 συνδρομητές.

Η μεγάλη απόφαση του Τάροου και η υποστήριξη των γωνιών του που.... δίχασε!

Πρόσφατα, ανακοίνωσε στο κανάλι του την απόφαση να εγκαταλείψει το σχολείο, ώστε να επικεντρωθεί στην καριέρα του στα esports και να πραγματοποιήσει το όνειρό του να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Fortnite.

Οι περισσότεροι γονείς, πιθανότατα, θα προσπαθούσαν να πείσουν το παιδί τους ότι η εκπαίδευσε είναι απαραίτητη για μια επιτυχημένη ζωή, αλλά αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση του Τάροου, οι οποίοι τον υποστήριξαν απ' την αρχή: «Αν έπρεπε να πηγαίνει σχολείο καθημερινά, θα τον δυσκόλευε στο να συγκεντρωθεί στην καριέρα του».

Συγκέντρωση και πάθος τον έχουν διατηρήσει στην κορυφή!

Η αφοσίωση του 13χρονου στο Fortnite είναι απόλυτη! Ο πατέρας του θυμήθηκε ότι μία φορά στη Β' Δημοτικού έπαιξε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι για 28 συνεχόμενες ώρες, απ' τις 10 το πρωί μέχρι την επόμενη μέρα στις 2 το μεσημέρι, ξεχνώντας μάλιστα να πάει και τουαλέτα.

Σίγουρα, δεν είναι το μόνο παιδί σ' αυτή την ηλικία που αφιερώνει τόσο χρόνο παίζοντας βιντεοπαιχνίδια, αλλά αυτό που τον κάνει ξεχωριστό είναι πως κατάφερε να διατηρήσει την συγκέντρωση και το πάθος του για το Fortnite σε πολύ υψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια.

Οι γονείς του Τάροου δήλωσαν ότι έχουν την πλήρη επίγνωση των κινδύνων που ενέχει η απόφασή του, να εγκαταλείψει το σχολείο, αλλά πιστεύουν πως είναι η καταλληλότερη επιλογή για τις ικανότητες και τις φιλοδοξίες του γιου τους, αυτή τη στιγμή.

