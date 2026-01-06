Η viral ρομποτική οδοντόβουρτσα του TikTok: Καθαρίζει τα δόντια αυτόματα (vid)

Ιάπωνες ερευνητές παρουσίασαν την πρώτη ρομποτική οδοντόβουρτσα που καθαρίζει τα δόντια αυτόματα, χωρίς καμία χειροκίνητη κίνηση από τον χρήστη.

Η οδοντόβουρτσα βασίζεται σε τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο Robotics Laboratory του Πανεπιστημίου Waseda της Ιαπωνίας. Διαθέτει πολλαπλές μικρές κεφαλές βουρτσίσματος που κινούνται ταυτόχρονα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά, μέσω ενός μικρού αλλά ισχυρού μοτέρ.

Ο χρήστης απλώς τοποθετεί το επιστόμιο στο στόμα και δαγκώνει ελαφρά. Η διαδικασία καθαρισμού διαρκεί περίπου ένα λεπτό και καλύπτει και τις δύο πλευρές των δοντιών ταυτόχρονα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ρομποτικής οδοντόβουρτσας

Η g.eN ζυγίζει 220 γραμμάρια, φορτίζει μέσω USB Type-C και προσφέρει διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας:

Easy

Careful

Special Care

Children

Σύμφωνα με ερευνητική εργασία που παρουσιάστηκε το 2022 στην Japan Society of Healthcare Dentistry, η g.eN πέτυχε μέσο ποσοστό παραμονής πλάκας 22,4%, επίδοση που κατατάσσεται στην κατηγορία «καλής στοματικής υγιεινής».

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συσκευή επιτυγχάνει καθαρισμό ίσο ή καλύτερο από το συμβατικό βούρτσισμα, χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.

Κυκλοφορία και κόστος

Η ρομποτική οδοντόβουρτσα έχει ήδη κατοχυρώσει δύο πατέντες και βρίσκεται στο στάδιο του crowdfunding (πρακτική συγκέντρωσης μικρών ποσών χρημάτων από ένα μεγάλο αριθμό ατόμων), όπου έχει ξεπεράσει τον αρχικό της στόχο σχεδόν τέσσερις φορές. Η τιμή προπαραγγελίας ανέρχεται στα 31.042 γιεν (περίπου 199 δολάρια).

Η g.eN σχεδιάστηκε αρχικά ως λύση για άτομα με κινητικές δυσκολίες, ωστόσο έχει προσελκύσει και το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού, ιδιαίτερα όσων αναζητούν έναν πιο αυτοματοποιημένο τρόπο φροντίδας της στοματικής υγιεινής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ