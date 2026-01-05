Οι χώρες με το υψηλότερο και χαμηλότερο IQ: Απογοητευτική θέση η Ελλάδα

Η Ιαπωνία καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως στον μέσο δείκτη νοημοσύνης, ενώ στον αντίποδα χώρες της Αφρικής και της Κεντρικής Αμερικής καταγράφουν τις χαμηλότερες επιδόσεις. Η Ελλάδα τοποθετείται στη μεσαία κατηγορία, με δείκτη κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Ο δείκτης νοημοσύνης (IQ-Intelligence Quotient) αποτελεί ένα τυποποιημένο μέτρο γνωστικών ικανοτήτων, όπως η λογική σκέψη, η μνήμη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Τα εθνικά μέσα σκορ προκύπτουν από συνδυασμό δεδομένων, προσαρμοσμένων σε παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η διατροφή και το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το IQ δεν αποτελεί απόλυτο δείκτη έμφυτης νοημοσύνης, καθώς επηρεάζεται έντονα από τις συνθήκες ζωής και μπορεί να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου.

Η μελέτη των Richard Lynn και David Becker βασίζεται σε διεθνή δεδομένα από τεστ όπως τα WAIS και Raven's Progressive Matrices, με τα αποτελέσματα να κανονικοποιούνται σε παγκόσμιο μέσο όρο το 100. Στόχος είναι η χαρτογράφηση γνωστικών τάσεων σε επίπεδο κρατών και όχι η αξιολόγηση μεμονωμένων ατόμων.

Οι 10 χώρες με το υψηλότερο IQ

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται κυρίως ασιατικές και βορειοευρωπαϊκές χώρες, με έντονη έμφαση στην εκπαίδευση και την έρευνα:

Ιαπωνία: 106,48 Ταϊβάν: 106,47 Σιγκαπούρη: 105,89 Χονγκ Κονγκ: 105,37 Κίνα: 104,10 Νότια Κορέα: 102,35 Λευκορωσία: 101,60 Φινλανδία: 101,20 Λιχτενστάιν: 101,07 Γερμανία: 100,74

Η Ιαπωνία ξεχωρίζει χάρη στο ισχυρό εκπαιδευτικό της σύστημα, τις υψηλές επενδύσεις στην έρευνα και τη σχεδόν καθολική συμμετοχή στην προσχολική και ανώτερη εκπαίδευση.

Οι 10 χώρες με το χαμηλότερο IQ

Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης συναντώνται χώρες με σοβαρά προβλήματα πρόσβασης στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη:

Νεπάλ: 42,99

Λιβερία: 45,07

Σιέρα Λεόνε: 45,07

Γουατεμάλα: 47,72

Πράσινο Ακρωτήρι: 52,50

Γκάμπια: 52,50

Νικαράγουα: 52,68

Γουινέα: 52,69

Ακτή Ελεφαντοστού: 53,48

Γκάνα: 58,16

Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει μέσο IQ 90,77, τοποθετούμενη χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Η θέση αυτή συνδέεται, σύμφωνα με τη μελέτη, με τα χρόνια εκπαίδευσης, τις κοινωνικοοικονομικές πιέσεις και τη διαχρονική υποεπένδυση σε έρευνα και καινοτομία.

