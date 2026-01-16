Χειροπέδες σε γνωστό μοντέλο για συμμετοχή σε συμμορία ένοπλων ληστειών στην Αττική

Από πασαρέλες και διαγωνισμούς ομορφιάς, σε κατηγορίες για ένοπλες ληστείες σε πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ.

Μία 33χρονη γυναίκα, γνωστή από τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς ομορφιάς, βρίσκεται ανάμεσα στους πέντε συλληφθέντες που φέρονται να αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης, την οποία εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το μοντέλο είχε ενεργό ρόλο στη δράση της συμμορίας, καθώς χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό της για τη μεταφορά των συνεργών της προς τα καταστήματα που αποτελούσαν στόχο, αλλά και για τη διαφυγή τους μετά τις ληστείες.

Ληστείες σε όλη την Αττική

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί από τον Αύγουστο του 2025, με βασικό στόχο τη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ. Η δράση της εκτεινόταν σε πολλές περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων η Πετρούπολη, το Ίλιον, το Περιστέρι, οι Άγιοι Ανάργυροι, το Καματερό, η Μεταμόρφωση, ο Άγιος Στέφανος, το κέντρο της Αθήνας και το Παλαιό Ψυχικό.

Οι ληστείες πραγματοποιούνταν κυρίως νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, με τους δράστες να φορούν κουκούλες full face και γάντια, προκειμένου να δυσχεραίνουν την ταυτοποίησή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν περίστροφο, ενώ δεν δίστασαν να επιτεθούν και με μαχαίρι.

Χτύπησαν με αγριότητα

Ενδεικτικό της σκληρότητας με την οποία δρούσε η συμμορία είναι το γεγονός ότι σε μία περίπτωση τραυμάτισαν υπάλληλο καταστήματος με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν συνδέσει την οργάνωση με τουλάχιστον 12 ένοπλες ληστείες, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τα 8.900 ευρώ.

Τα δύο βασικά επιχειρησιακά μέλη εισέρχονταν στα καταστήματα και πραγματοποιούσαν τις ληστείες, ενώ τα υπόλοιπα μέλη, μεταξύ αυτών και το μοντέλο, παρείχαν υποστήριξη, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά και την αναμονή για την άμεση διαφυγή.

Τι βρέθηκε στην επιχείρηση

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν τη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της 14ης Ιανουαρίου 2026, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα περίστροφο, δύο μαχαίρια, ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στις ληστείες, δύο οχήματα και τρία κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι δύο από τους συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Όλοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι-μάρκετ σε περιοχές της Αττικής.

Για την υπόθεση, πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 14-1-2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη -5- ημεδαπών μελών της εγκληματικής οργάνωσης (-4- άνδρες και γυναίκα) ηλικίας, 58, 46, 33, 32 και 31 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας ημεδαπός.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διαπράττει ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από τη μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, τα μέλη της συμμορίας είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από τον Αύγουστο του 2025, με σκοπό τη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι-μάρκετ σε περιοχές της Αττικής (Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυρους, Καματερό, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανο, Κέντρο Αθήνας και Παλαιό Ψυχικό).

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, ο 46χρονος, άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με τον 32χρονο, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε καταστήματα μίνι-μάρκετ, όπου με την απειλή περίστροφου και σε κάποιες περιπτώσεις μαχαιριού σε βάρος των υπαλλήλων, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.

Οι δράστες, επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες για τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών ενώ φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια για να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση τραυμάτισαν τον υπάλληλο καταστήματος με το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Τα -3- έτερα μέλη κατά τη διάπραξη των ληστειών, παρείχαν την απαραίτητη συνδρομή στα -2- επιχειρησιακά μέλη, μεταφέροντάς τους με οχήματα της ιδιοκτησίας τους στα εν λόγω καταστήματα για τη διάπραξη των ληστειών ενώ τους ανέμεναν έξω από αυτά προκειμένου να τους παραλάβουν μετά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και να διαφύγουν.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών,

-2- μαχαίρια,

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορούμενους κατά τη διάπραξη των ληστειών,

-2- οχήματα και

-3- κινητά τηλέφωνα.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξιχνιάστηκαν -12- περιπτώσεις ένοπλων ληστειών με συνολική λεία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των -8.960- ευρώ.

Σημειώνεται ότι -2- εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

