Το Τόκιο δεν είναι πλέον η πιο πολυπληθής πόλη στον κόσμο: Η πόλη που το πέρασε

Η Τζακάρτα είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη του πλανήτη σε πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΗΕ, αφήνοντας πίσω της το Τόκιο.

Σύμφωνα με την έκθεση World Urbanization Prospects 2025 του ΟΗΕ, η Τζακάρτα είναι πλέον η πιο πολυπληθής πόλη στον κόσμο, με σχεδόν 42 εκατομμύρια κατοίκους. Ακολουθεί η Ντάκα με περίπου 40 εκατομμύρια, ενώ το Τόκιο εκτοπίζεται στην τρίτη θέση με 33 εκατομμύρια.

Για δεκαετίες, το Τόκιο θεωρούνταν η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου λόγω της τεράστιας μητροπολιτικής του έκτασης. Ωστόσο, το μέγεθός του εξαρτάται από το πώς ορίζονται τα διοικητικά όρια μιας πόλης.

Η αλλαγή στον τρόπο καταμέτρησης που «εκθρόνισε» το Τόκιο

Η νέα μεθοδολογία του ΟΗΕ αφαιρεί τους εθνικούς ορισμούς πόλεων και εφαρμόζει ενιαία κριτήρια για τις αστικές περιοχές. Με αυτό το σύστημα, η Τζακάρτα εμφανίζεται με περίπου 30 εκατομμύρια περισσότερους κατοίκους σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Η πτώση του Τόκιο δεν είναι, όμως, μόνο στατιστική. Η Ιαπωνία καταγράφει πληθυσμιακή μείωση για 16η συνεχόμενη χρονιά, λόγω γήρανσης του πληθυσμού, χαμηλής γεννητικότητας και περιορισμένης μετανάστευσης.

Τι προβλέπεται για τις επόμενες δεκαετίες

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι έως το 2050 ο πληθυσμός του Τόκιο θα μειωθεί στα 30,7 εκατομμύρια, ρίχνοντάς το στην έβδομη θέση παγκοσμίως. Αντίθετα, η Ντάκα αναμένεται να ξεπεράσει την Τζακάρτα και να γίνει η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου.

Οι 10 μεγαλύτερες πόλεις το 2050 (εκτίμηση ΟΗΕ)

Ντάκα (52,1 εκατ.) Τζακάρτα (51,8 εκατ.) Σαγκάη (34,9 εκατ.) Νέο Δελχί (33,9 εκατ.) Καράτσι (32,6 εκατ.) Κάιρο (32,4 εκατ.) Τόκιο (30,7 εκατ.) Γκουανγκζού (29,2 εκατ.) Μανίλα (27,1 εκατ.) Καλκούτα (23,8 εκατ.)

