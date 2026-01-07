Το Τόκιο δεν είναι πλέον η πιο πολυπληθής πόλη στον κόσμο: Η πόλη που το πέρασε
Σύμφωνα με την έκθεση World Urbanization Prospects 2025 του ΟΗΕ, η Τζακάρτα είναι πλέον η πιο πολυπληθής πόλη στον κόσμο, με σχεδόν 42 εκατομμύρια κατοίκους. Ακολουθεί η Ντάκα με περίπου 40 εκατομμύρια, ενώ το Τόκιο εκτοπίζεται στην τρίτη θέση με 33 εκατομμύρια.
Για δεκαετίες, το Τόκιο θεωρούνταν η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου λόγω της τεράστιας μητροπολιτικής του έκτασης. Ωστόσο, το μέγεθός του εξαρτάται από το πώς ορίζονται τα διοικητικά όρια μιας πόλης.
Η αλλαγή στον τρόπο καταμέτρησης που «εκθρόνισε» το Τόκιο
Η νέα μεθοδολογία του ΟΗΕ αφαιρεί τους εθνικούς ορισμούς πόλεων και εφαρμόζει ενιαία κριτήρια για τις αστικές περιοχές. Με αυτό το σύστημα, η Τζακάρτα εμφανίζεται με περίπου 30 εκατομμύρια περισσότερους κατοίκους σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.
Η πτώση του Τόκιο δεν είναι, όμως, μόνο στατιστική. Η Ιαπωνία καταγράφει πληθυσμιακή μείωση για 16η συνεχόμενη χρονιά, λόγω γήρανσης του πληθυσμού, χαμηλής γεννητικότητας και περιορισμένης μετανάστευσης.
Τι προβλέπεται για τις επόμενες δεκαετίες
Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι έως το 2050 ο πληθυσμός του Τόκιο θα μειωθεί στα 30,7 εκατομμύρια, ρίχνοντάς το στην έβδομη θέση παγκοσμίως. Αντίθετα, η Ντάκα αναμένεται να ξεπεράσει την Τζακάρτα και να γίνει η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου.
Οι 10 μεγαλύτερες πόλεις το 2050 (εκτίμηση ΟΗΕ)
- Ντάκα (52,1 εκατ.)
- Τζακάρτα (51,8 εκατ.)
- Σαγκάη (34,9 εκατ.)
- Νέο Δελχί (33,9 εκατ.)
- Καράτσι (32,6 εκατ.)
- Κάιρο (32,4 εκατ.)
- Τόκιο (30,7 εκατ.)
- Γκουανγκζού (29,2 εκατ.)
- Μανίλα (27,1 εκατ.)
- Καλκούτα (23,8 εκατ.)