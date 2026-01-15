Ο Κιμούλης εξήγησε γιατί δεν εμφανίστηκε στο reunion του «Παρά Πέντε» (vid)

Ο Γιώργος Κιμούλης ήταν από τους λίγους που έλαμψαν δια της απουσίας τους από το reunion της θρυλικής σειράς «Παρά Πέντε».

Ο Γιώργος Κιμούλης μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών με αφορμή την κοπή της πίτας της παράστασης «Η συνάντηση».

Ο γνωστός ηθοποιός μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε και για το γεγονός ότι δεν τον εμφανίστηκε στο reunion του «Παρά Πέντε», παρότι είχε ένα μικρό ρόλο στη σειρά, ο οποίος ήταν αρκετά σημαντικός για την έκβαση του σεναρίου.

Ο Γιώργος Κιμούλης εξήγησε: «Ναι, αλλά εγώ δεν έπαιζα ρόλο βασικό εκεί, οπότε ήταν φυσικό να μην πάω σε αυτό το επετειακό. Το είδα το reunion, είμαι πολύ φίλος με τα παιδιά, τα στηρίζω και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα κάνουν ακόμα καλύτερα πράγματα».

Δείτε μετά το 1:40

