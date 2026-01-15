Ξέσπασε σε κλάματα η Ελεονώρα Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο: «Έχω υπάρξει θύμα κακοποίησης»

Με δάκρυα στα μάτια, η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για την κακοποίηση που βίωσε σε προσωπική της σχέση, σπάζοντας τη σιωπή της μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η Ελεονώρα Μελέτη δεν μίλησε ως πολιτικός. Μίλησε ως γυναίκα. Και όταν πήρε τον λόγο στο Ευρωκοινοβούλιο, σε εκδήλωση για τις γυναικοκτονίες, η φωνή της λύγισε. Για πρώτη φορά. μάλιστα, αποκάλυψε δημόσια ότι υπήρξε θύμα κακοποίησης σε προσωπική της σχέση.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 14 Ιανουαρίου, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, με θέμα τη βία κατά των γυναικών και τις γυναικοκτονίες. Από τα πρώτα της λόγια ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να μπει στη θέση μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί της, γιατί δεν έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο. Όμως, μίλησε για κάτι που έχει ζήσει βαθιά και προσωπικά.

Η εξομολόγηση που δεν είχε γίνει ποτέ δημόσια

«Είμαι εδώ ως γυναίκα, η οποία έχει υπάρξει θύμα κακοποίησης στη σχέση της», είπε, με εμφανή συγκίνηση. Τόνισε ότι η ενασχόλησή της με τα γυναικεία δικαιώματα δεν προέκυψε τυχαία ή από πολιτική σκοπιμότητα. «Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα ότι θα υπερασπίζομαι τις γυναίκες. Έχω και εγώ τα δικά μου βιώματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «πολύ πιο τυχερή» σε σύγκριση με άλλες γυναίκες.

Η Ελεονώρα Μελέτη εξήγησε ότι είχε τη δυνατότητα να αντιληφθεί τι της συνέβαινε και να προστατεύσει τον εαυτό της. «Έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», είπε, με δάκρυα στα μάτια, κάνοντας σαφές ότι πολλές γυναίκες δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια.

Τι αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου

Η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου σχολίασε πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε δημόσια για κακοποίηση σε προσωπική της σχέση και όχι για περιστατικά που αφορούν το εργασιακό της περιβάλλον. Μάλιστα, σημείωσε ότι πιθανόν αισθάνθηκε πιο ελεύθερη να μιλήσει, καθώς δεν γνώριζε ότι η εκδήλωση βιντεοσκοπούνταν.

