Τι συμβαίνει αν γεννηθείς στην Ανταρκτική; Παίρνεις την υπηκοότητα του Νότιου Πόλου;

Πολλές είναι οι χώρες που δίνουν την υπηκοότητα τους στο παιδί που θα γεννηθεί εκεί, ακόμα κι αν δεν έχει καμία σχέση με τον τόπο. Τι γίνεται, όμως, στην περίπτωση της Ανταρκτικής;

Η Ανταρκτική είναι η μοναδική ήπειρος στη Γη που δεν έχει μόνιμους κατοίκους. Οι ακραίες καιρικές της συνθήκες δεν βοηθούν στην κατοίκισή της, είναι η αλήθεια, κάτι όμως που την κατέστησε ιδιαίτερα ελκυστική στις μεγάλες δυνάμεις του 19ου αιώνα.

Κατά την αποικιοκρατία και την εποχή των εξερευνήσεων, πολλές ήταν οι χώρες που επιχείρησαν να διεκδικήσουν επιρροή στην παγωμένη ήπειρο, υψώνοντας σημαίες και δημιουργώντας επιστημονικούς σταθμούς, οι οποίοι επιβιώνουν μέχρι και σήμερα.

Η Συνθήκη της Ανταρκτικής και το σχέδιο... γέννησης της Αργεντινής

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η ανάγκη αποφυγής συγκρούσεων οδήγησε στη Συνθήκη της Ανταρκτικής του 1959, η οποία καθιέρωσε την ήπειρο ως ζώνη αποκλειστικά ειρηνικής επιστημονικής έρευνας.

Η συνθήκη, ουσιαστικά, «πάγωσε» όλες τις εδαφικές διεκδικήσεις, χωρίς όμως να τις ακυρώσει. Χώρες όπως η Αργεντινή, η Χιλή, η Αυστραλία, η Γαλλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να διατηρούν συμβολικές αξιώσεις.

Ως μία απ' τις χώρες που βρίσκονται πιο κοντά γεωγραφικά, η Αργεντινή θεώρησε ότι είχε το ισχυρότερο δικαίωμα πάνω στην Ανταρκτική. Έτσι, τη δεκαετία του '70, υπό τη στρατιωτική δικτατορία του στρατηγού Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα, η χώρα έβαλε μπροστά ένα πρωτοφανές σχέδιο. Το 1977, η κυβέρνηση μετέφερε αεροπορικώς μια έγκυο γυναίκα, τη Σίλβια Μορέγιο δε Πάλμα, στη βάση Esperanza της ηπείρου, με απώτερο σκοπό να γεννήσει εκεί.

Και εγένετο ο πρώτος άνθρωπος στην Ανταρκτική

Η ιστορία γράφτηκε! Στις 7 Ιανουαρίου 1978, η Σίλβια έφερε στον κόσμο τον Εμίλιο Μάρκος Πάλμα, τον πρώτο καταγεγραμμένο άνθρωπο που γεννήθηκε στην Ανταρκτική.

Μετά τον Εμίλιο, άλλα 10 παιδιά γεννήθηκαν εκεί, όλα από γονείς αργεντίνικης ή χιλιανής καταγωγής. Οι γεννήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε επιστημονικές βάσεις και σταμάτησαν οριστικά το 1985, καθώς θεωρήθηκαν επικίνδυνες και διπλωματικά αναποτελεσματικές.

Τι γίνεται με την υπηκοότητα στην Ανταρκτική: Αυτό λέει ο νόμος

Πάρα τον έντονο συμβολισμό τους, οι γεννήσεις αυτές δεν άλλαξαν το νομικό καθεστώς της Ανταρκτικής. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η γέννηση στην ήπειρο δεν παρέχει αυτόματα και την υπηκοότητα. Όλα τα παιδιά απέκτησαν απλώς την ιθαγένεια των γονέων τους και αυτό ήταν όλο.

Παρά την... αποτυχία, αυτή η σύντομη περίοδος άφησε πίσω της ένα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο! Και τα 11 παιδιά επιβίωσαν. Αυτό σημαίνει ότι η Ανταρκτική κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ με μηδενική βρεφική θνησιμότητα, το χαμηλότερο ποσοστό στον κόσμο, έστω κι αν αφορά μόλις 11 γεννήσεις.

