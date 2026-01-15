Ιστορική αποστολή της NASA: Στέλνει αποστολή γύρω από τη Σελήνη μετά από 50 χρόνια

Η NASA ετοιμάζεται να στείλει ξανά ανθρώπους σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, σε μια ιστορική αποστολή που είχε να πραγματοποιηθεί από το 1972.

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, η NASA ετοιμάζεται να στείλει αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη. Η αποστολή Artemis II σηματοδοτεί την επιστροφή της ανθρωπότητας σε μια διαδρομή που είχε μείνει ανενεργή από την εποχή των αποστολών Apollo.

Παρά τις περικοπές στον προϋπολογισμό της διαστημικής υπηρεσίας, που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη χρονιά και τον έφεραν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2015, η NASA συνεχίζει να προχωρά με φιλόδοξα σχέδια για το 2026, βάζοντας ξανά τη Σελήνη στο επίκεντρο.

Τι είναι η αποστολή Artemis II

Η τελευταία φορά που αστροναύτες ταξίδεψαν γύρω από τη Σελήνη ήταν το 1972, με την αποστολή Apollo 17. Έκτοτε, η NASA επικεντρώθηκε σε άλλους στόχους, όπως οι αποστολές στον Άρη και η ανάπτυξη προηγμένων διαστημικών τηλεσκοπίων. Η Artemis II έρχεται να επαναφέρει τον άνθρωπο σε σεληνιακή τροχιά, ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα βήματα.

Η αποστολή είναι προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο και θα διαρκέσει 10 ημέρες. Τέσσερις αστροναύτες θα επιβιβαστούν σε έναν πύραυλο ύψους 322 ποδιών και, αφού πραγματοποιήσουν αρχικά ελέγχους κοντά στη Γη, θα κατευθυνθούν προς τη Σελήνη.

Το ταξίδι γύρω από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης

Το πλήρωμα θα περάσει τέσσερις ημέρες ταξιδεύοντας γύρω από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης, φτάνοντας σε απόσταση περίπου 230.000 μιλίων από τη Γη. Στόχος είναι η πλήρης δοκιμή των συστημάτων του διαστημοπλοίου σε πραγματικές συνθήκες, πριν από μελλοντικές αποστολές προσελήνωσης.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, καθώς και ο Jeremy Hansen από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία. Το συγκεκριμένο πλήρωμα έχει επιλεγεί για να επιβεβαιώσει ότι όλα τα συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν ανθρώπινη παρουσία πέρα από τη γήινη τροχιά.

Ένα διαφορετικό σχέδιο επιστροφής στη Γη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος επιστροφής του σκάφους. Αντί να βασιστεί αποκλειστικά σε κινητήρες και καύσιμα, το διαστημόπλοιο θα ακολουθήσει μια πιο αποδοτική διαδρομή, αξιοποιώντας τη βαρυτική έλξη της Γης και της Σελήνης για να καθοδηγηθεί πίσω, πριν καταλήξει με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η Artemis II δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική επανάληψη. Είναι το κρίσιμο βήμα που θα καθορίσει την επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη και θα θέσει τις βάσεις για τις επόμενες επανδρωμένες αποστολές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ