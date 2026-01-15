Το πλήρωμα του ISS επέστρεψε στη Γη: Τι συμβαίνει στο σώμα τους μετά από 5 μήνες στο διάστημα

Επέστρεψε στη Γη πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS) μετά από ένα πρόβλημα υγείας ενός μέλους.

Οι αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) επέστρεψαν στη Γη, αφού η αποστολή τους διακόπηκε νωρίτερα λόγω ιατρικής έκτακτης ανάγκης. Το διαστημόπλοιό τους προσθαλασσώθηκε στα ανοικτά της Καλιφόρνιας με μήνυμα «Καλώς ήρθατε, Πλήρωμα-11» και τώρα θα ξεκινήσουν τη διαδικασία αποκατάστασης μετά από μήνες στο διάστημα.

Ένας από αυτούς θα υποβληθεί επίσης σε θεραπεία για μια μη προσδιορισμένη «σοβαρή ιατρική κατάσταση», η οποία οδήγησε τους ειδικούς στην υγεία να «προτιμήσουν την προφύλαξη» και να αποφασίσουν την επιστροφή του στη Γη.

Ο αστροναύτης που επηρεάστηκε είναι σε σταθερή κατάσταση, αλλά έχει επιστρέψει στη Γη για θεραπεία, καθώς δεν υπήρχε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα στον ISS. Oι υπόλοιποι του πληρώματος θα χρειαστούν επίσης ιατρική φροντίδα, καθώς η παραμονή στο διάστημα επηρεάζει το ανθρώπινο σώμα.

Η επίδραση του διαστήματος στο ανθρώπινο σώμα

Η ζωή σε περιβάλλον μηδενικής βαρύτητας για μήνες, όπως έκαναν οι αστροναύτες που μόλις επέστρεψαν στη Γη, προκαλεί ορισμένες αλλαγές στο σώμα. Έχουν διεξαχθεί πολλά πειράματα για το πώς αντιδρά το σώμα στο διάστημα, καθώς το ταξίδι σε μέρη όπως ο Άρης θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο αν δεν γίνουν κατανοητές οι συνέπειες μιας παρατεταμένης παραμονής στο διάστημα.

Μεταξύ αυτών των πειραμάτων, ήταν μια αποστολή της NASA όπου ένας από δίδυμους πήγε στο διάστημα, ενώ ο ταυτόσημος αδελφός του παρέμεινε στη Γη, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα. Η NASA κατηγοριοποιεί τις επιπτώσεις σε πέντε κατηγορίες που ονομάζει σύστημα «RIDGE», το οποίο σημαίνει: «Διαστημική Ακτινοβολία, Απομόνωση και Περιορισμός, Απόσταση από τη Γη, Βαρυτικά πεδία και Εχθρικά/Κλειστά Περιβάλλοντα» .

Ακτινοβολία

Ενώ εμείς στη Γη προστατευόμαστε από την ατμόσφαιρά μας, οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο διάστημα δεν έχουν τέτοια προστασία και εκτίθενται σε περισσότερη ακτινοβολία από εμάς. Οι κοσμικές ακτίνες, τα ενεργειακά σωματίδια από τον Ήλιο και το μαγνητικό πεδίο της Γης προκαλούν ακτινοβολία στους αστροναύτες και είναι δύσκολο να προστατευθεί κάποιος πλήρως. Ως εκ τούτου, τα πληρώματα ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου, καθώς προστατεύονται λιγότερο από την ακτινοβολία, μαζί με αρκετές άλλες εκφυλιστικές διαταραχές που μπορεί να προκληθούν από την έκθεση σε ακτινοβολία.

Απομόνωση

Τα πληρώματα του ISS μπορούν να περάσουν έξι μήνες ή και έναν χρόνο στο διάστημα, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη περισσότερο. Το να βρίσκεσαι στο διάστημα με μόνο λίγα άτομα για παρέα μπορεί να είναι δύσκολο και η απουσία του φυσιολογικού κύκλου μέρας-νύχτας μπορεί να επηρεάσει τον κιρκάδιο ρυθμό του σώματος, γνωστό και ως «εσωτερικό ρολόι». Αυτό μπορεί να αφήσει κάποιον κουρασμένο και αγχωμένο, ενώ σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών ή εγκεφαλικού.

Απόσταση

Το να βρίσκεσαι μακριά από τη Γη σημαίνει ότι υπάρχει απόσταση από τις ανέσεις της σύγχρονης ζωής. Γι αυτόν τον λόγο οι αστροναύτες που επέστρεψαν πρόσφατα αναγκάστηκαν να διακόψουν την αποστολή τους, καθώς οι γιατροί έκριναν ότι ο ασθενής τους ήταν πολύ μακριά με σοβαρή ιατρική κατάσταση για να παραμείνει με ασφάλεια στο διάστημα. Μελέτη των ταυτόσημων διδύμων που έγινε από τη NASA έδειξε ότι εκείνος που πήγε στο διάστημα είχε διαφορετικά βακτήρια στο έντερο από τον αδελφό του στη Γη, πιθανώς λόγω διαφορετικής διατροφής. Οι ιατρικές καταστάσεις στον ISS έχουν αντιμετωπιστεί εξ αποστάσεως στο παρελθόν, καθώς υπάρχουν ιατρικά εφόδια. Για παράδειγμα, όταν ένας αστροναύτης εμφάνισε θρόμβο στη φλέβα του λαιμού, θεραπεύτηκε με απομακρυσμένες οδηγίες.

Βαρύτητα

Η NASA διαπίστωσε ότι τα ανθρώπινα οστά χάνουν περίπου 1% της οστικής τους πυκνότητας κάθε μήνα στο διάστημα και χωρίς βαρύτητα οι αστροναύτες χάνουν μυϊκή μάζα ταχύτερα από ό,τι ένας άνθρωπος στη Γη χωρίς άσκηση. Τα υγρά στο σώμα κινούνται προς το κεφάλι, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα με την όρασή σας λόγω της πίεσης στα μάτια, ενώ οι άνθρωποι έχουν επίσης περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν πέτρες στα νεφρά λόγω αφυδάτωσης και αυξημένης απέκκρισης ασβεστίου από τα οστά.

Συνολικά, ένα σώμα που επιστρέφει από το διάστημα θα είναι πιο αδύναμο και εύθραυστο λόγω απώλειας οστικής πυκνότητας και μυϊκής μάζας. Οι αστροναύτες έχουν εξοπλισμό γυμναστικής στο διάστημα, αλλά οι επιπτώσεις παραμένουν. Για αυτό, όταν οι αστροναύτες επιστρέφουν στη Γη, πρέπει να περάσουν από εκτεταμένη διαδικασία αποκατάστασης, κατά την οποία το σώμα επανακαθοδηγείται μετά την παραμονή σε περιβάλλον χωρίς βαρύτητα. Η αποκατάσταση ξεκινά την επόμενη μέρα από την προσγείωση και περιλαμβάνει δύο ώρες φυσικής εκπαίδευσης καθημερινά για έξι εβδομάδες.

Περιβάλλοντα

Το να είσαι μακριά από το φυσικό περιβάλλον της Γης επηρεάζει επίσης το σώμα, καθώς η παραμονή στο διάστημα εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα, αν και οι αστροναύτες συνήθως δεν αρρωσταίνουν και γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να διατηρείται καθαρός ο ISS. Τα εμβόλια λειτουργούν στο διάστημα, κάτι που είναι θετικό για την πρόληψη ασθενειών, ενώ οι αστροναύτες απομονώνονται για δύο εβδομάδες πριν την αποστολή για να μην μεταφέρουν ασθένειες μαζί τους.

Ένα άλλο εύρημα από το πείραμα των διδύμων της NASA ήταν ότι η παραμονή στο διάστημα είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερα τελομερή, τα άκρα των χρωμοσωμάτων, σε σύγκριση με τον αδελφό τους στη Γη. Αυτό ήταν «ακριβώς το αντίθετο» από ό,τι ανέμεναν οι ειδικοί, καθώς τα μικρότερα τελομερή συνδέονται συνήθως με τη γήρανση. Συνολικά, το διάστημα φαίνεται να μην είναι ιδανικό για την υγεία, αλλά συνεχίζουμε να μαθαίνουμε για την επίδραση που έχει στο ανθρώπινο σώμα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ