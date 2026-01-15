Στην Κίνα «σηκώθηκε» 10όροφο κτίριο-Lego σε μόλις 28 ώρες (vid)

Ένα εντυπωσιακό βίντεο δείχνει την ανέγερση δεκαώροφου κτιρίου σε χρόνο ρεκόρ στην Κίνα, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για τα όρια και τις δυνατότητες της αρθρωτής δόμησης.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media έβαλε ξανά την Κίνα στο επίκεντρο της τεχνολογικής και αρχιτεκτονικής συζήτησης. Σε αυτό καταγράφεται η ανέγερση ενός κτιρίου 10 ορόφων μέσα σε μόλις 28 ώρες και 45 λεπτά, χρόνος που μοιάζει αδιανόητος για τα δεδομένα της παραδοσιακής οικοδομής.

Οι εικόνες δείχνουν γερανούς να ανυψώνουν προκατασκευασμένα δομικά τμήματα, τα οποία τοποθετούνται με ακρίβεια χιλιοστού, σαν να πρόκειται για ένα τεράστιο παιχνίδι Lego. Κάθε κομμάτι κουμπώνει στο επόμενο, με το κτίριο να «μεγαλώνει» όροφο τον όροφο μπροστά στα μάτια των θεατών.

Η λογική πίσω από την ταχύτητα

Το μυστικό της εντυπωσιακής ταχύτητας δεν βρίσκεται στο ίδιο το εργοτάξιο, αλλά σε όσα έχουν προηγηθεί. Η μέθοδος βασίζεται στην εκτεταμένη προκατασκευή, με το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου να κατασκευάζεται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις πριν μεταφερθεί στο σημείο ανέγερσης.

Εκεί, τα δομικά στοιχεία παράγονται, ελέγχονται ως προς τις διαστάσεις τους και προετοιμάζονται έτσι ώστε η διαδικασία συναρμολόγησης να είναι γρήγορη, οργανωμένη και με ελάχιστα περιθώρια λάθους. Στην πράξη, το εργοτάξιο μετατρέπεται σε χώρο συναρμολόγησης και όχι σε κλασικό χώρο κατασκευής.

Η τεχνολογία και ο ρόλος της Broad

Η τεχνολογία που παρουσιάζεται στο βίντεο αποδίδεται στον κινεζικό όμιλο Broad, ο οποίος εδώ και χρόνια προωθεί συστήματα αρθρωτής δόμησης μέσα από επιδείξεις και ψηφιακές αναπαραστάσεις. Τα προκατασκευασμένα modules στερεώνονται μηχανικά και ανυψώνονται με γερανούς, μέχρι να κουμπώσουν στην τελική τους θέση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν στοχεύει μόνο στην ταχύτητα, αλλά και στη μείωση σφαλμάτων, στη βελτίωση της ποιότητας και στον καλύτερο έλεγχο του κόστους, καθώς μεγάλο μέρος της εργασίας γίνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Τίποτα δεν γίνεται «στο πόδι»

Παρότι το γεγονός ότι το αποτέλεσμα δείχνει εντυπωσιακά γρήγορο, η πραγματικότητα είναι ότι πίσω από τις 28 ώρες εργασίας κρύβονται εβδομάδες σχεδιασμού, παραγωγής και λεπτομερούς οργάνωσης. Η προκατασκευή επιτρέπει να περιοριστούν παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και να μειωθούν τα κατασκευαστικά λάθη που συνήθως εμφανίζονται σε συμβατικά έργα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα εφαρμόζει τέτοιες πρακτικές. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, αντίστοιχες μέθοδοι είχαν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή νοσοκομείων έκτακτης ανάγκης στη Γουχάν, μέσα σε ελάχιστες ημέρες.

Το βίντεο έχει ήδη προκαλέσει έντονο διάλογο γύρω από το μέλλον της αρχιτεκτονικής και το κατά πόσο η αρθρωτή δόμηση μπορεί να αποτελέσει απάντηση στις ανάγκες των σύγχρονων πόλεων, χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια και η ποιότητα κατασκευής.

