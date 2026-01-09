Άνοιξε η μεγαλύτερη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου στον κόσμο: Διασχίζει βουνά σε 20 λεπτά (vid)

Η Κίνα εγκαινίασε τον μακρύτερο αυτοκινητόδρομο-σήραγγα στον κόσμο, μήκους 22,13 χιλιομέτρων, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο μετακίνησης ανάμεσα στη βόρεια και τη νότια Σιντζιάνγκ.

Στις 26 Δεκεμβρίου 2025, η Κίνα πρόσθεσε ακόμη ένα εντυπωσιακό επίτευγμα στη μακρά λίστα των υποδομών της, ανοίγοντας στο κοινό τη μεγαλύτερη σήραγγα αυτοκινητόδρομου στον κόσμο.

Πρόκειται για τη σήραγγα Tianshan Shengli, μήκους 22,13 χιλιομέτρων, η οποία επιτρέπει πλέον τη μετακίνηση μεταξύ της βόρειας και της νότιας Σιντζιάνγκ σε μόλις 20 λεπτά, αντί για αρκετές ώρες μέσω επικίνδυνων ορεινών δρόμων.

Τεχνικό επίτευγμα σε ακραίες συνθήκες και χρόνο ρεκόρ

Η οροσειρά Τιανσάν εκτείνεται σε μήκος περίπου 2.500 χιλιομέτρων στο κέντρο της Σιντζιάνγκ, χωρίζοντας ουσιαστικά την κινεζική επαρχία σε δύο τμήματα. Μέχρι πρότινος, η διέλευση από τη μία πλευρά στην άλλη απαιτούσε οδήγηση σε δρόμους με έντονες στροφές, σε υψόμετρα που έφταναν τα 4.000 μέτρα, καθώς και μεγάλες παρακάμψεις τον χειμώνα, όταν οι δρόμοι έκλειναν για λόγους ασφαλείας.

Η κατασκευή μιας γιγαντιαίας σήραγγας αυτοκινητόδρομου σε υψόμετρο 3.000 μέτρων, με θερμοκρασίες που τον χειμώνα πέφτουν έως και τους -42 βαθμούς Κελσίου, σε περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα και πολύπλοκες γεωλογικές ρηγματώσεις, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, οι Κινέζοι μηχανικοί ολοκλήρωσαν το έργο μέσα σε πέντε χρόνια.

Ο μηχανικός Μιάο Μπαοντόνγκ από την εταιρεία China Communications Construction Co., που συμμετείχε στο έργο, δήλωσε στην China Daily ότι η κατασκευή απαίτησε την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων στη χαρτογράφηση και τον σχεδιασμό υπερμεγέθων σηράγγων, νέες τεχνικές κατασκευής, καθώς και «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης.

Επένδυση 5 δισ. δολαρίων

Φυσικά, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το κόστος του έργου, το οποίο ανήλθε στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας εφικτή την υλοποίηση ενός από τα πιο απαιτητικά τεχνικά έργα παγκοσμίως.

Η σήραγγα Tianshan Shengli αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ουρούμτσι - Γιλί, που συνδέει τη βόρεια με τη νότια Σιντζιάνγκ, αλλά και ένα ακόμη παράδειγμα του επιπέδου στο οποίο έχει φτάσει η Κίνα στον τομέα των μεγάλων υποδομών τις τελευταίες δεκαετίες.

