Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

Το νέο κινεζικό CR450 έφτασε τα 453 χλμ./ώρα σε δοκιμές και υπόσχεται εμπορική ταχύτητα 400 χλμ./ώρα, αλλάζοντας τα δεδομένα στις μετακινήσεις.

Ένα ταξίδι 500 χιλιομέτρων, όσο η απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε στο μέλλον να ολοκληρώνεται σε λίγο περισσότερο από μία ώρα. Αυτό τουλάχιστον δείχνει το νέο επίτευγμα της Κίνας, η οποία εγκαινίασε πρόσφατα το CR450, το ταχύτερο τρένο που έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα για εμπορική χρήση.

Το νέο υπερταχύ τρένο έφτασε σε δοκιμαστικά δρομολόγια τα 453 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η προγραμματισμένη εμπορική του ταχύτητα αγγίζει τα 400 χλμ./ώρα. Με αυτόν τον τρόπο ξεπερνά τον προκάτοχό του, CR400, ο οποίος κινείται με 350 χλμ./ώρα και αποτελεί μέχρι σήμερα τη «ραχοκοκαλιά» του κινεζικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων.

Hoy se presentaba en China el nuevo tren CR450 que irá a 400 km/h entre Beijing y Shanghai. Debemos estar muy atentos a las evoluciones tecnológicas que se están produciendo en ese país. Mientras alguno está centrado en el neocolonialismo y otros dormidos en los laureles, los… https://t.co/N40h2yOeZg pic.twitter.com/ttWegqNsuW — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 12, 2026

Αεροδυναμικός σχεδιασμός και εκρηκτική επιτάχυνση

Το CR450 ξεχωρίζει για τον προηγμένο αεροδυναμικό του σχεδιασμό. Διαθέτει μύτη μήκους 20 εκατοστών, συνολικό βάρος περίπου 50 τόνων και ειδική κατασκευή που μειώνει την αντίσταση του αέρα κατά 20%. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορεί να επιταχύνει από 0 στα 350 χλμ./ώρα σε μόλις 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, επίδοση που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε αδιανόητη για συμβατικό σιδηρόδρομο.

Η μέση ταχύτητα λειτουργίας του αναμένεται να σταθεροποιηθεί στα 400 χλμ./ώρα, καθιστώντας το ταχύτερο τρένο παγκοσμίως σε τακτική εμπορική υπηρεσία.

Το βλέμμα ήδη στην επόμενη γενιά

Η Κίνα, ωστόσο, δεν δείχνει διάθεση να σταματήσει εδώ. Παράλληλα με το CR450, Κινέζοι μηχανικοί εργάζονται πάνω σε πρωτότυπα μαγνητικής αιώρησης (maglev), τα οποία σε θεωρητικό επίπεδο θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 600 χλμ./ώρα. Πρόκειται ακόμη για τεχνολογία εργαστηριακού σταδίου, αλλά αποτυπώνει τη φιλοδοξία του Πεκίνου να σπάσει νέα ρεκόρ ταχύτητας.

Με το νέο αυτό εγχείρημα, η Κίνα επιδιώκει να επιβεβαιώσει την τεχνολογική της πρωτοκαθεδρία στους σιδηροδρόμους υψηλών ταχυτήτων. Συνδυάζοντας καινοτομία, ενεργειακή αποδοτικότητα και προηγμένα συστήματα ψηφιακού ελέγχου, φιλοδοξεί να κυριαρχήσει σε έναν τομέα όπου μέχρι σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο διατηρούν η Ιαπωνία και η Ευρώπη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ