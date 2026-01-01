Ο πιο τρομακτικός δρόμος της Κίνας: Ο «Δρόμος-Λεπίδα» πάνω σε στενή ορεινή κορυφογραμμή (vid)

Ο Daobeiliang Sky Road στην Κίνα θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στον κόσμο, καθώς διασχίζει στενή κορυφογραμμή με χάος εκατοντάδων μέτρων εκατέρωθεν.

Ο αυτοκινητόδρομος Daobeiliang, στην περιοχή Σιτζού της Κίνας, είναι ένα τσιμεντένιο πέρασμα που κόβει την ανάσα. Το όνομά του σημαίνει «πλάτη λεπίδας», και δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Ο δρόμος έχει κατασκευαστεί πάνω σε μια εξαιρετικά στενή ορεινή κορυφογραμμή, με κάθετη πτώση περίπου 600 μέτρων και από τις δύο πλευρές.

Τα τρία χιλιόμετρα… αδρεναλίνης

Παρότι το συνολικό του μήκος δεν ξεπερνά τα 3 χιλιόμετρα, ο Daobeiliang Sky Road θεωρείται ακραίος ακόμη και σε σύγκριση με άλλους επικίνδυνους ορεινούς δρόμους. Το μέσο πλάτος του είναι περίπου 5,5 μέτρα, όμως σε ορισμένα σημεία στενεύει στα 3 μέτρα, ίσα που χωρά ένα όχημα τη φορά.

Ο δρόμος δεν φτιάχτηκε για τουρισμό ή επίδειξη θάρρους. Κατασκευάστηκε από τον όμιλο Wind Energy Group, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση στις ανεμογεννήτριες που τοποθετήθηκαν στις άκρες του όρους Qiyao. Ωστόσο, με τον καιρό, ο δρόμος απέκτησε φήμη και μετατράπηκε σε πόλο έλξης για λάτρεις της αδρεναλίνης.

Προορισμός για τολμηρούς οδηγούς

Σήμερα, ο Daobeiliang προσελκύει οδηγούς που θέλουν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους, αλλά και επισκέπτες που επιθυμούν να απολαύσουν τη μοναδική θέα. Η αίσθηση οδήγησης μοιάζει με πλοήγηση πάνω σε λεπίδα, με γκρεμούς να χάσκουν εκατέρωθεν του δρόμου.

Αν και δεν θεωρείται ο πιο επικίνδυνος δρόμος στον κόσμο, τα δεκάδες βίντεο που κυκλοφορούν στα social media είναι αρκετά για να ανεβάσουν την αδρεναλίνη ακόμη και σε όσους απλώς τα παρακολουθούν.

Για πολλούς, αρκεί μόνο η εικόνα για να προκαλέσει… ίλιγγο.

