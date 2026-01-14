Γονείς επιστρατεύουν το AI για να πιέσουν τα παιδιά τους να παντρευτούν (vid)

Με την Κίνα να καταγράφει ιστορικό χαμηλό στους γάμους, γονείς καταφεύγουν σε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που δείχνουν μοναχικούς ηλικιωμένους να μετανιώνουν που δεν έκαναν οικογένεια.

Η Κίνα κατέγραψε 6,106 εκατομμύρια εγγραφές γάμων το 2024, σημειώνοντας πτώση 20,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua και το υπουργείο Πολιτικών Υποθέσεων.

Το ποσοστό γάμων στη χώρα διαμορφώθηκε μόλις στους 4,3 γάμους ανά 1.000 κατοίκους, προκαλώντας έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα στη μεγαλύτερη γενιά.

AI βίντεο με «μετανιωμένους» ηλικιωμένους

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, πλατφόρμες όπως το Douyin (η κινεζική εκδοχή του TikTok) και το Weibo έχουν κατακλυστεί από βίντεο φτιαγμένα με τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτά, ηλικιωμένοι πρωταγωνιστές εμφανίζονται να εκφράζουν τη λύπη τους που δεν άκουσαν τους γονείς τους και δεν έκαναν οικογένεια όταν ήταν νέοι.

Σε ένα από τα πιο διάσημα βίντεο, μια 58χρονη γυναίκα εμφανίζεται μόνη της σε ένα νοσοκομείο, την ώρα που οι ασθενείς στα διπλανά κρεβάτια δέχονται φροντίδα από παιδιά και συγγενείς. Σε ένα άλλο, μια 56χρονη χαρακτήρας δηλώνει μετανιωμένη που αγνόησε τις συμβουλές των γονιών της να παντρευτεί και να αποκτήσει παιδιά.

Η ψηφιακή «πολιορκία» της νέας γενιάς

Η τάση αυτή έχει χαρακτηριστεί από αναλυτές ως «cyber siege», δηλαδή μια ψηφιακή «πολιορκία» των γονιών προς τα παιδιά τους με στόχο τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Κριτικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να βαθύνουν το κοινωνικό χάσμα ανάμεσα σε παντρεμένους και ανύπαντρους.

Παρά τη στήριξη που εκφράζουν ορισμένοι μεγαλύτερης ηλικίας χρήστες: «Χρειαζόμαστε περισσότερα τέτοια βίντεο» και «Διαδώστε τα να τα δουν οι νέοι», η αντίδραση των νέων είναι κυρίως αρνητική και ειρωνική: «Είναι αστείο που χρησιμοποίησαν το AI, γιατί δεν βρήκαν πραγματικό άνθρωπο να κλαίει και να πιέζει για γάμο», σχολίασε χρήστης, ενώ άλλοι σημείωσαν ότι τέτοια βίντεο κάνουν τους ανύπαντρους ακόμη πιο αποφασισμένους να μείνουν μόνοι, απλώς για να εκνευρίσουν τους γονείς τους.

