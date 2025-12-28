Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης περιπολούν τα σύνορα με το Βιετνάμ!

Η Κίνα δοκιμάζει ανθρωποειδή ρομπότ UBTECH Walker S2 για φύλαξη συνόρων, με AI, αισθητήρες και αυτόνομη αντικατάσταση μπαταριών.

Η Κίνα εισάγει ένα νέο είδος «νεοσύλλεκτων» στα σύνορά της με το Βιετνάμ: ανθρωποειδή ρομπότ UBTECH Walker S2, που αναπτύχθηκαν για περιπολίες και επιτήρηση υψηλής τεχνολογίας. Η δοκιμή πραγματοποιείται στο πέρασμα Φανγκτσενγκάνγκ και αποτελεί μέρος της εθνικής στρατηγικής της χώρας να πρωτοστατήσει στην παγκόσμια ρομποτική.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η UBTECH, εκατοντάδες δίποδα ρομπότ εμφανίζονται σε σχηματισμό, με «μάτια» δύο κάμερες τοποθετημένες πάνω σε ψηφιακές οθόνες. Οι προηγμένοι αισθητήρες και το εξελιγμένο λογισμικό επιτρέπουν στα ρομπότ να ισορροπούν, να πλοηγούνται σε πολυσύχναστους χώρους και να ανταλλάσσουν αυτόματα τις μπαταρίες τους, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας. Στο τέλος του βίντεο, τα ρομπότ μπαίνουν σε κοντέινερ μεταφοράς και «χαιρετούν», δείχνοντας την προσομοίωση ανθρώπινων κινήσεων.

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, τα ρομπότ θα αναλάβουν διάφορους ρόλους: από την καθοδήγηση των επιβατών μέχρι τον έλεγχο ταυτοτήτων και σφραγίδων φορτίου. Η ανάπτυξή τους εντάσσεται στη στρατηγική της Κίνας να ηγηθεί στον τομέα της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, με παρόμοια ανθρωποειδή να δοκιμάζονται ήδη κοντά στα σύνορα με την Ινδία.

Η δοκιμή των ανθρωποειδών ρομπότ ανοίγει το δρόμο για μια νέα εποχή στα σύνορα, όπου η τεχνολογία μπορεί να συμπληρώσει ή ακόμα και να αντικαταστήσει παραδοσιακές υπηρεσίες φύλαξης. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι τέτοιες εφαρμογές συνδυάζουν ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και αυτονομία σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης.

Αν και η ιδέα των ανθρωπόμορφων μηχανών προκαλεί δέος, εγείρει και ερωτήματα σχετικά με την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής και την ηθική χρήση τους σε ευαίσθητες περιοχές όπως τα εθνικά σύνορα.

