Η 21χρονη «χριστιανή παρθένα» του OnlyFans: Βγάζει 47 εκατ. το χρόνο και της ζητούν να πληρώσει «φόρο αμαρτίας»

Η πιο επιτυχημένη δημιουργός του OnlyFans περνά στην αντεπίθεση, μετά την πρόταση για 50% φόρο στα έσοδα ενηλίκων δημιουργών.

Μια σύγκρουση που ξεκίνησε από τα social media και κατέληξε στην καρδιά της πολιτικής συζήτησης στις ΗΠΑ έχει στο επίκεντρό της την Sophie Rain. Η 21χρονη, που θεωρείται η πιο επιτυχημένη δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans παγκοσμίως, απάντησε δημόσια σε υποψήφιο κυβερνήτη της Φλόριντα, ο οποίος πρότεινε την επιβολή ειδικού «φόρου αμαρτίας» στους δημιουργούς ερωτικού περιεχομένου.

Η Rain αποκάλυψε πρόσφατα ότι μέσα σε μόλις δύο χρόνια έχει κερδίσει περίπου 95 εκατομμύρια δολάρια από τη δραστηριότητά της στην πλατφόρμα. Παρά την επιτυχία της, παραμένει συχνά στο στόχαστρο επικριτών και πολιτικών, κάτι που αυτή τη φορά πήρε ξεκάθαρα πολιτικές διαστάσεις.

Πρόταση για 50% φόρο στα έσοδα

Ο James Fishback, επενδυτής και υποψήφιος κυβερνήτης της Φλόριντα με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, δήλωσε ότι βασικός άξονας της καμπάνιας του θα είναι η επιβολή φόρου 50% στα έσοδα δημιουργών ενηλίκων περιεχομένου, όπως εκείνων του OnlyFans.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας τέτοιος φόρος θα μπορούσε να αποφέρει «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια» στο κράτος, τα οποία υποστηρίζει ότι θα κατευθυνθούν στην αύξηση των μισθών των δασκάλων και στη βελτίωση της ποιότητας των σχολικών γευμάτων. Μάλιστα, υπολόγισε δημόσια ότι μόνο η Sophie Rain θα όφειλε περίπου 42 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους.

Σε ανάρτησή του απευθείας προς την ίδια, έγραψε πως αν εκλεγεί «θα πρέπει να πληρώσει ή να εγκαταλείψει το OnlyFans», προσθέτοντας ότι δεν θέλει «μια γενιά έξυπνων και ικανών νέων γυναικών να πουλάνε το σώμα τους στο διαδίκτυο».

Η ειρωνική απάντηση και το ξέσπασμα

Η Sophie Rain δεν άφησε τη δήλωση αναπάντητη. Με ειρωνικό τόνο σχολίασε ότι ο Fishback «μάλλον έκανε συνδρομή και μετά μετάνιωσε που ξόδεψε τον ετήσιο μισθό του σε κοπέλα του OnlyFans».

Λίγο αργότερα, ανέβασε βίντεο-απάντηση, λέγοντας ότι δεν περίμενε ποτέ πως ένας πολιτικός θα προσπαθούσε να «τσακωθεί μαζί της για λίγη δημοσιότητα». Τόνισε πως δεν θα είχε αντίρρηση να πληρώσει υψηλότερους φόρους, εφόσον όμως φορολογούνταν σωστά και οι πολυεθνικές εταιρείες.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ήδη πληρώνει περίπου 37% φόρο εισοδήματος και δήλωσε ξεκάθαρα πως θα δεχόταν και μεγαλύτερη επιβάρυνση, αν δεν υπήρχαν μεγάλες επιχειρήσεις που καταφέρνουν να πληρώνουν μηδενικούς φόρους.

targeting a group of individuals using their job to survive when there are multibillion dollar corrupt business that don’t pay any taxes is the insane. pic.twitter.com/WCGyWc41UB January 13, 2026

OnlyFans, υποκρισία και πολιτική

Στην ανάρτησή της, η Rain χαρακτήρισε «παράλογο» να στοχοποιούνται άτομα που χρησιμοποιούν τη δουλειά τους για να επιβιώσουν, την ώρα που εταιρείες-μαμούθ αποφεύγουν τη φορολογία. Μάλιστα, κοινοποίησε δημοσίευμα που αναφέρει ότι δεκάδες από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες δεν κατέβαλαν καθόλου ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος, παρά τα υψηλά κέρδη τους.

Η ίδια επανέλαβε ότι αυτοπροσδιορίζεται ως «χριστιανή παρθένα» και υποστηρίζει πως δεν έχει ανεβάσει ποτέ γυμνό περιεχόμενο, τονίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζεται για το OnlyFans συχνά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το ζήτημα πήρε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση όταν η Rain σχολίασε δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εκδίδουν πλέον επαγγελματικές βίζες σε δημιουργούς OnlyFans, με κριτήριο την απήχησή τους. Όπως σημείωσε, την ώρα που το κράτος αναγνωρίζει θεσμικά το επάγγελμα, κάποιοι πολιτικοί προτείνουν εξοντωτικούς φόρους.

