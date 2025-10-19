Η πιο μαγική πρόταση γάμου: Έφτιαξε με AI τρέιλερ της Disney για να ζητήσει την αγαπημένη του (vid)

Έγινε viral με μια πρόταση γάμου βγαλμένη από παραμύθι, καθώς δημιούργησε με τεχνητή νοημοσύνη ένα τρέιλερ τύπου Disney για την αγαπημένη του, συγκινώντας εκατομμύρια χρήστες.

Ο Μαρσέλο Κοέλιο βρήκε έναν μοναδικό, σχεδόν μαγικό τρόπο για να ζητήσει σε γάμο την αγαπημένη του, Τζέσικα Ουίνι, έναν τρόπο που θύμιζε περισσότερο ταινία της Disney παρά πραγματική ζωή.

Το βίντεο της πρότασης έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 11,7 εκατομμύρια προβολές και 1,5 εκατομμύριο likes, ενώ χιλιάδες χρήστες στα social media αποθέωσαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του.

Η πρόταση που ξεκίνησε σαν… βραδιά σινεμά

Αντί να ακολουθήσει την κλασική διαδρομή, ο Κοέλιο δημιούργησε ένα κινηματογραφικό τρέιλερ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και το παρουσίασε στη σύντροφό του, λίγο πριν γονατίσει με το δαχτυλίδι.

Στο βίντεο, το ζευγάρι κάθεται ανυποψίαστο στον καναπέ, καθώς η Τζέσικα νομίζει ότι πρόκειται να δουν μια νέα ταινία της Disney. Όμως, στην οθόνη αρχίζει να παίζει ένα ψεύτικο τρέιλερ, που αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας «η οποία ονειρεύεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της».

Καθώς η αφήγηση συνεχίζεται, στην οθόνη εμφανίζονται στιγμές από την πραγματική τους ζωή (ταξίδια, γέλια, αγκαλιές). Η Τζέσικα αρχίζει να καταλαβαίνει τι συμβαίνει και συγκινημένη, λέει δακρυσμένη: «Αυτό είναι το σπίτι μας!».

«Θα με παντρευτείς;»: Η κορύφωση του παραμυθιού

Το βίντεο κορυφώνεται με τη φράση «Disney’s Get Married» και λίγο μετά, η μαγική ερώτηση εμφανίζεται στην οθόνη: «Will you marry me?» (Θα με παντρευτείς;)

Ο Μαρσέλο τότε γονατίζει και κάνει την πρόταση, ενώ η Τζέσικα, φυσικά, απαντά με το πολυπόθητο «ναι» μέσα σε δάκρυα χαράς.

Στη λεζάντα του βίντεο, ο ίδιος έγραψε με χιούμορ: «POV: της είπες ότι θα δείτε μια ταινία, αλλά στην πραγματικότητα της έκανες πρόταση γάμου (με λίγη βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη)».

Τα social media υποκλίθηκαν: «Η πιο μαγική πρόταση της χρονιάς»

Η ευρηματική πρόταση του Κοέλιο έγινε θέμα σε TikTok, Instagram και X, με πολλούς χρήστες να τη χαρακτηρίζουν: «Την πιο μαγική πρόταση γάμου της χρονιάς».

Άλλοι σχολίασαν ότι «η Disney θα έπρεπε να του δώσει δουλειά», ενώ δεκάδες ζευγάρια δήλωσαν πως εμπνεύστηκαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ