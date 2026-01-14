Δράμα η κατάσταση με τα ενοίκια στη Θεσσαλονίκη: «Δίνω 350 ευρώ και μου το πάει 650» (vid)

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο στο TikTok, στο οποίο νεαρή κοπέλα περιγράφει πώς το ενοίκιό της στη Θεσσαλονίκη αυξάνεται κατά 300 ευρώ, παρά τις σοβαρές ελλείψεις του σπιτιού.

Την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ενοικίων της Θεσσαλονίκης θέλησε να θίξει μία κοπέλα μέσω βίντεο στο TikTok, το οποίο μέσα σε λίγες ημέρες έγινε viral και συγκέντρωσε πλήθος σχολίων.

Όπως αναφέρει, ζει εδώ και χρόνια σε διαμέρισμα με ενοίκιο 350 ευρώ, ωστόσο η ιδιοκτήτρια την ενημέρωσε ότι το ποσό θα αυξηθεί κατά 300 ευρώ, φτάνοντας τα 650, επειδή το σπίτι βρίσκεται κοντά σε στάση μετρό και επειδή, όπως υποστηρίζει, «τόση είναι η αξία του».

Ο αντίλογος της κοπέλας: «Τι ακριβώς από όσα σας είπα αξίζει 650 ευρώ;»

Η ίδια περιγράφει ένα διαμέρισμα στον τρίτο όροφο χωρίς ασανσέρ, με παλιές μπαλκονόπορτες, σάπιο λέβητα, υπερβολική υγρασία και παλιά εξώπορτα. Στα προβλήματα προστίθεται και το γεγονός ότι το σπίτι δεν διαθέτει καν κεραία τηλεόρασης, με την κοπέλα να διερωτάται στο βίντεο: «Τι ακριβώς από όλα αυτά που σας είπα αξίζει 650 ευρώ;»

Η κοπέλα αποκαλύπτει ακόμη ότι πριν από δύο χρόνια η ίδια έβαψε το σπίτι και εγκατέστησε κλιματιστικό με δικά της χρήματα, αφού η ιδιοκτήτρια της είχε δώσει το ελεύθερο, γνωρίζοντας ότι αναζητούσε κατοικία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Θέλει να ανεβάσει το ενοίκιο στο διπλάσιο και είναι σαν να με διώχνει, ενώ μου είχε δώσει το "οκ". Πως θα πληρώσει ένα άτομο 650 ευρώ; Πάτε καθόλου καλά; Ναι, τα ενοίκια έχουν κάποιες αυξήσεις, αλλά πρέπει να είναι ανάλογα με αυτά που δίνεις. Με 650 το βρίσκω επιπλωμένο. Κι εγώ έχω σπίτι που νοικιάζω σε άλλη πόλη με 300 ευρώ εδώ και 6 χρόνια, χωρίς να κάνω καμία αύξηση στην οικογένεια που μένει», λέει εμφανώς νευριασμένη και απογοητευμένη.

Καταιγισμός σχολίων και οργή κάτω από το βίντεο: «Που να μείνει ανοίκιαστο για μια ζωή»

Κάτω από το βίντεο τα σχόλια ήταν αμέτρητα, με πολλούς να αναφέρουν ότι έχουν ζήσει παρόμοιες εμπειρίες τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Αρκετοί χρήστες ευχήθηκαν το σπίτι να μείνει ανοίκιαστο, δηλώνοντας εξοργισμένοι με τη στάση της ιδιοκτήτριας: «Βασικός μισθός: 850, Ενοίκιο: 650».

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στα σχόλια παρενέβησαν και ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι τόνισαν ότι οι ίδιοι νοικιάζουν σπίτια σε καλύτερη κατάσταση και με χαμηλότερα ενοίκια: «Εγώ έχω σπίτι και το νοικιάζω 200€ στην Νεάπολη, κεντρικό δρόμο, 120 τετραγωνικά και δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω αύξηση 15 χρόνια η ίδια οικογένεια είναι μέσα», είναι ένα σχόλιο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ