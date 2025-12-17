Έντονη δυσαρέσκεια προκαλεί στους αγρότες ο τρόπος καταβολής των επιδοτήσεων, με παρακρατήσεις να «ροκανίζουν» τα ποσά...

Αναστάτωση επικρατεί στους κόλπους της αγροτικής κοινότητας για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς πολλοί παραγωγοί διαπιστώνουν ότι τα ποσά που πιστώνονται στους λογαριασμούς τους είναι μειωμένα και σε αρκετές περιπτώσεις, «κουρεύονται» σχεδόν άμεσα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που ανέβασε αγρότης στο TikTok, όταν αγρότης δημοσίευσε στιγμιότυπο της ενίσχυσης που έλαβε. Από τα 193,20 ευρώ που εμφανίστηκαν αρχικά, ακολούθησαν παρακρατήσεις 70,87 ευρώ από το «ΓΑΙΑ Επιχειρείν» και 63,19 ευρώ από τον ΕΛΓΑ, αφήνοντας τελικά μόλις 59,14 ευρώ διαθέσιμα.

«Ελπίζω να μην σε αλλάξει το χρήμα»

Η ανάρτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε καταιγισμό αντιδράσεων. «Ελπίζω να μην σε αλλάξει το χρήμα», του ευχήθηκε σαρκαστικά ένας χρήστης, ενώ άλλος: «Θείε, δεν έχω ρέστα να σας δώσω».

Δεν έλειψαν, ωστόσο και οι πιο οργισμένες φωνές. Πολλοί χρήστες στράφηκαν κατά των αρμόδιων οργανισμών, καταγγέλλοντας ότι οι επιδοτήσεις καταλήγουν να μην καλύπτουν ούτε βασικές ανάγκες, με αρκετούς να μοιράζονται αντίστοιχα προσωπικά παραδείγματα.

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών: Αυξάνονται τα μπλόκα

Την ίδια ώρα, οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα. Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά τις πρόσφατες παρακρατήσεις εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ, οι οποίες έγιναν πριν καν πιστωθούν πλήρως η Βασική και η Αναδιανεμητική Ενίσχυση. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους παραγωγούς, ήταν τα ήδη περιορισμένα ποσά να «εξαφανιστούν» σχεδόν αμέσως από τους λογαριασμούς τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το συντονιστικό των αγροτών αποφάσισε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, προχωρώντας σε αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην περιοχή της Καρδίτσας. Η ένταση παραμένει υψηλή, με τις γιορτές να πλησιάζουν και τους παραγωγούς να δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ