Απίθανο σκηνικό σε γάμο στο Περιστέρι: Παντρεύτηκαν και η Ρία Ελληνίδου είχε δίπλα στην εκκλησία συναυλία (vid)

Γάμος στο Περιστέρι απέκτησε απρόσμενη… μουσική υπόκρουση, καθώς το μυστήριο πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα με ζωντανή συναυλία της Ρίας Ελληνίδου σε κοντινή απόσταση.

Αμήχανο σκηνικό σημειώθηκε στο Περιστέρι, που περιέπλεξε γάμο και συναυλία μαζί.

Το μυστήριο τελέστηκε το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας. Την ίδια στιγμή, λίγα μέτρα πιο πέρα, η Ρία Ελληνίδου τραγουδούσε ζωντανά σε συναυλία στην πλατεία Δημαρχείου, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό που σίγουρα δεν θύμιζε έναν συνηθισμένο γάμο.

Το βίντεο που έγινε viral: «Να ζήσετε παιδιά»

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, καταγράφεται η έξοδος του ζευγαριού από την εκκλησία, ενώ στο βάθος ακούγεται η φωνή της τραγουδίστριας. Καλεσμένοι και θεατές της συναυλίας… μπερδεύτηκαν σε μια κοινή γιορτινή ατμόσφαιρα, χωρίς να είναι σαφές ποιοι βρίσκονταν εκεί για τον γάμο και ποιοι για το live.

Ο χρήστης που δημοσίευσε το βίντεο έγραψε με χιούμορ: «Όταν την ημέρα του γάμου σου έχει συναυλία η Ρία Ελληνίδου», στέλνοντας παράλληλα τις ευχές του στους νεόνυμφους: «Να ζήσετε παιδιά».

