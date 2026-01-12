Το νησί στην Κροατία όπου τα κουνέλια είναι περισσότερα από τους ανθρώπους

Σε μικρή απόσταση από την Ιταλία, ένα ήσυχο νησί της Κροατίας έχει περισσότερα κουνέλια από ανθρώπους και εξελίσσεται σε απρόσμενο τουριστικό αξιοθέατο.

Σε απόσταση αναπνοής από τις ιταλικές ακτές, ένα μικρό νησί της Κροατίας έχει εξελιχθεί σε απρόσμενο πόλο έλξης για ταξιδιώτες που αναζητούν ησυχία, φύση και μια ασυνήθιστη εμπειρία. Ο λόγος για τη Ceja, ένα νησάκι ανοιχτά της χερσονήσου της Ίστριας, όπου ο αριθμός των κουνελιών υπερβαίνει κατά πολύ εκείνον των ανθρώπων.

Η Ceja εκτείνεται μόλις σε 600 μέτρα μήκος και 430 μέτρα πλάτος. Παρά το μικρό της μέγεθος, η σχεδόν πλήρης απουσία μόνιμων κατοίκων και η παρθένα εικόνα του τοπίου την έχουν καταστήσει ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τον μαζικό τουρισμό. Θάλασσα, άμμος και απόλυτη ηρεμία συνθέτουν το σκηνικό, με μοναδική «παρέα» τα πολυάριθμα κουνέλια που κυκλοφορούν ελεύθερα στο νησί.

Η παρουσία τους δεν είναι τυχαία. Η αφθονία τροφής και η απουσία φυσικών θηρευτών έχουν δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των αποικιών τους. Με τον καιρό, τα ζώα αυτά έχουν εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, σε βαθμό που δεν διστάζουν να πλησιάζουν επισκέπτες, επιτρέποντας ακόμη και τη φροντίδα τους. Σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν αυτή τη σπάνια οικειότητα, η οποία έρχεται σε αντίθεση με το συνήθως επιφυλακτικό ένστικτο των κουνελιών.

Η εικόνα αυτή έχει ενισχύσει τη φήμη της Ceja, οδηγώντας στη διοργάνωση ημερήσιων εκδρομών με σκάφος από κοντινές περιοχές. Οι επισκέπτες έχουν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα νησί όπου η άγρια ζωή και ο άνθρωπος συνυπάρχουν με τρόπο σχεδόν αρμονικό.

Ωστόσο, η περίπτωση της Ceja δεν αντικατοπτρίζει παντού την ίδια πραγματικότητα. Σε άλλο κροατικό νησί, το Lokrum, κοντά στο Ντουμπρόβνικ, η παράνομη εισαγωγή άγριων ευρωπαϊκών κουνελιών το 2014 προκάλεσε σοβαρά οικολογικά προβλήματα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους απείλησε δεκάδες φυτικά είδη, ορισμένα εκ των οποίων σπάνια, στον βοτανικό κήπο του νησιού. Εκεί, τα κουνέλια δεν θεωρούνται πλέον ευπρόσδεκτα και η απομάκρυνσή τους κρίνεται αναγκαία για την αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας.

Στη Ceja, αντίθετα, η προέλευση των κουνελιών παραμένει ασαφής, όμως η παρουσία τους έχει ενσωματωθεί στην ταυτότητα του νησιού. Από απλοί κάτοικοι του φυσικού τοπίου, έχουν μετατραπεί σε βασικό αξιοθέατο, προσφέροντας μια διαφορετική, σχεδόν παραμυθένια εμπειρία σε όσους αναζητούν κάτι έξω από τα συνηθισμένα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ