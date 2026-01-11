Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική

Η Βραζιλία διατηρεί ξεκάθαρα τον ισχυρότερο στρατό στη Λατινική Αμερική, με τον μεγαλύτερο αμυντικό προϋπολογισμό στην περιοχή και σημαντικά προγράμματα δικών της αεροσκαφών και εξοπλισμού.

Η Βραζιλία συνεχίζει να κατέχει τη θέση της κυρίαρχης στρατιωτικής δύναμης στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την κατάταξη του Global Firepower για το 2025, η χώρα εμφανίζεται ως η ισχυρότερη στην περιοχή και βρίσκεται στην 11η θέση παγκοσμίως ως προς τη συνολική στρατιωτική ισχύ.

Αυτό σημαίνει ότι υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως το Μεξικό, η Κολομβία, η Βενεζουέλα και η Κούβα, οι οποίες εμφανίζονται σε πολύ χαμηλότερες θέσεις στην ίδια λίστα.

Ο μεγαλύτερος αμυντικός προϋπολογισμός της ηπείρου

Η οικονομική επένδυση στις ένοπλες δυνάμεις είναι σημαντικός παράγοντας για την ισχύ της Βραζιλίας. Η χώρα δαπανά δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τις ένοπλες δυνάμεις της, γεγονός που της δίνει τον υψηλότερο αμυντικό προϋπολογισμό στη Λατινική Αμερική.

Αυτός ο προϋπολογισμός επιτρέπει στη Βραζιλία να διατηρεί έναν μεγάλο αριθμό ενεργών στρατιωτών, εκτεταμένες χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις, καθώς και να χρηματοδοτεί προγράμματα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης εγχώριων συστημάτων άμυνας.

Ενεργό προσωπικό και δυνάμεις, ισχυρή αμυντική βιομηχανία και ανεξαρτησία από εξωτερικούς προμηθευτές

Οι βραζιλιάνικες ένοπλες δυνάμεις περιλαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες ενεργά στελέχη, με σημαντικό αριθμό εφέδρων και παραστρατιωτικών μονάδων, γεγονός που ενισχύει την επιχειρησιακή ικανότητα της χώρας.

Η μεγάλη βάση προσωπικού, σε συνδυασμό με τα εκτεταμένα μέσα που διαθέτει, επιτρέπει στη Βραζιλία να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αποστολών, από την υπεράσπιση των συνόρων της έως συμμετοχή σε διεθνείς επιχειρήσεις και αποστολές ειρήνης.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζει τη Βραζιλία είναι η ικανότητά της να παράγει δικό της στρατιωτικό εξοπλισμό, μειώνοντας σημαντικά την εξάρτηση από εισαγωγές.

Η εγχώρια βιομηχανία αεροπορικών και στρατιωτικών συστημάτων, με σημαντικές εταιρείες όπως η Embraer, αναπτύσσει και κατασκευάζει στρατιωτικά αεροσκάφη, μεταφορικά αεροπλάνα, drones και άλλα οπλικά συστήματα.

