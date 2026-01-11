Αγόρασε κανάτα σε κατάστημα μεταχειρισμένων με 3 δολάρια και την πούλησε πάνω από 500

Οι αγορές μεταχειρισμένων μπορεί να κρύβουν απρόσμενες εκπλήξεις, όπως συνέβη στην Αυστραλία, όπου ένας άνδρας αγόρασε μια φαινομενικά κοινή ασημένια κανάτα και την πούλησε πολύ ακριβότερα.

Οι αγορές ειδών δεύτερου χεριού αποτελούν καθημερινή πρακτική για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και, κάποιες φορές, μπορεί να οδηγήσουν σε πραγματικές εκπλήξεις.

Αυτό ακριβώς συνέβη σε έναν άνδρα στην Αυστραλία, τον Nick Sady ο οποίος αγόρασε μια ασημένια κανάτα, που έμοιαζε συνηθισμένη, έναντι μόλις 3 δολαρίων και τελικά την πούλησε για ένα ποσό πολλαπλάσιας αξίας. Ο ίδιος ασχολείται συστηματικά με αγορές και πωλήσεις μέσω eBay, αν και έχει βρει αρκετούς αξέχαστους «θησαυρούς» και εκτός διαδικτύου.

Η εμπειρία που τον βοήθησε να ξεχωρίσει το πολύτιμο αντικείμενο

Όλα ξεκίνησαν χρόνια πριν, με το πρώτο του μεγάλο εύρημα, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι Superman του 1956, το οποίο είχε βρει πεταμένο στα σκουπίδια. Από τότε, ο Sady επισκέπτεται τακτικά καταστήματα μεταχειρισμένων της περιοχής του, πάντα σε εγρήγορση μήπως εντοπίσει κάτι ξεχωριστό. Έτσι κατάφερε να αγοράσει και τη συγκεκριμένη ασημένια κανάτα.

«Έχω τη συνήθεια να πιάνω και να κοιτάζω το κάτω μέρος κάθε ασημένιου αντικειμένου που βρίσκω. Αναζητώ τις σφραγίδες αυθεντικότητας. Σε αυτή την περίπτωση, υπήρχε το εξαιρετικά σημαντικό λιοντάρι με το σηκωμένο πόδι, που δείχνει ότι το αντικείμενο είναι από ασήμι στερλίνας», εξήγησε σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Από 3 δολάρια κατάφερε να πουλήσει την κανάτα πάνω από... 500

Όπως σημειώνει, τις περισσότερες φορές τα αντικείμενα είναι απλώς επαργυρωμένα. Όταν όμως πρόκειται για ασήμι στερλίνας, αυτό σημαίνει ότι περιέχουν 92,5% καθαρό ασήμι και κατατάσσονται στα πολύτιμα μέταλλα.

Η κανάτα που αγόρασε έναντι 3 δολαρίων κατέληξε να πουληθεί για λίγο πάνω από 500 δολάρια: «Ένα πολύ σημαντικό κέρδος», τονίζει ο Sady, επισημαίνοντας ότι η έρευνα και η εμπειρία γύρω από τέτοια αντικείμενα τελικά απέδωσαν καρπούς.

