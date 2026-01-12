Χαμός με διαφήμιση καφετέριας: Δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να «κερνάει καφέ από τον Παράδεισο»

Μια AI εικόνα, λίγες μέρες μετά τον θάνατό του, έφερε τον Γιώργο Παπαδάκη στο επίκεντρο μιας σκληρής δημόσιας αντιπαράθεσης.

Μια εικόνα με τον Γιώργο Παπαδάκη να «κερνάει καφέ από τον Παράδεισο» αρκούσε για να προκαλέσει σάλο, οργή και δημόσιο διάλογο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μετά τον θάνατο ανθρώπων που άφησαν το αποτύπωμά τους.

Η εικόνα εμφανίστηκε ξαφνικά στα social media και μέσα σε λίγες ώρες είχε γίνει viral. Ένα κατάστημα εστίασης στη Μεσσήνη χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να απεικονίσει τον Γιώργο Παπαδάκη, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατό του, να βρίσκεται στις πύλες του Παραδείσου κρατώντας καφέ του μαγαζιού.

Για κάποιους ήταν ένα ατυχές αστείο. Για άλλους, μια πράξη χωρίς όρια και σεβασμό. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κύμα αντιδράσεων που ξεπέρασε τα στενά όρια μιας τοπικής διαφήμισης και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το πού τελειώνει το χιούμορ και πού αρχίζει η εκμετάλλευση.

Η εικόνα αποσύρθηκε γρήγορα, όμως το θέμα είχε ήδη πάρει διαστάσεις. Ηθικά διλήμματα, θυμός, ειρωνεία, αλλά και προβληματισμός για τη χρήση της AI μπήκαν στο ίδιο κάδρο.

Η αντίδραση και η δημόσια συγγνώμη

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Διονύσης Σωτηρόπουλος, βγήκε δημόσια να εξηγήσει την επιλογή του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση προσβολής. Όπως είπε, για τη γενιά του ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν «τηλεοπτικός πατέρας» και η εικόνα δημιουργήθηκε καθαρά με χιουμοριστική διάθεση.

«Εγώ είμαι ο "ηθικός αυτουργός". Ούτε διαστροφικό είναι το μυαλό μου, ούτε παρανοϊκό. Εμείς τον θεωρούμε στη γενιά μας τηλεοπτικό μας πατέρα. Είναι μόνο χιούμορ. Στον παράδεισο τον έβαλα, δεν τον έβαλα στην κόλαση να τυραννιέται», απάντησε, μεταξύ άλλων. O ίδιος τόνισε ότι επρόκειτο για κίνηση marketing και ζήτησε συγγνώμη από όσους ένιωσαν άβολα ή προσβεβλημένοι, αποσύροντας άμεσα τη διαφήμιση.1

Η παρέμβαση Λιάγκα και το ηθικό όριο

Οι αντιδράσεις κορυφώθηκαν όταν ο Γιώργος Λιάγκας με τον οποίο ο παρουσιαστής μοιραζόταν την ίδια τηλεοπτική στέγη, ξέσπασε στον τηλεοπτικό αέρα για τη διαφήμιση. «Το θεωρώ ανήθικο, είναι απαράδεκτο, είναι ακραίο, είναι διαστροφικό» σχολίασε μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το μαγαζί είχε κάνει παρόμοια AI διαφήμιση στο παρελθόν, με τον πάπα, αλλά σε εκείνη την εικόνα οι πύλες του παραδείσου ήταν κλειστές.

