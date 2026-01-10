Ο Νίκος Μάνεσης ξέσπασε κατά την διάρκεια της εκπομπής του, εξηγώντας τον λόγο που δεν πήγε στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη παρότι είχαν στενή σχέση.

Μέσα από την εκπομπή του στον ALPHA, ο Νίκος Μάνεσης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη και εξήγησε το λόγο που δεν μίλησε σε καμία εκπομπή και που δεν πήγε στην κηδεία του.

«Δεν είναι μόνο η κηδεία, είναι και οι τηλεοπτικές εκπομπές. Με κάλεσαν όλοι να μιλήσω, γιατί γνώριζαν τις στενές σχέσεις που είχαμε. Δεν θα μπορούσα να συνυπάρξω με ανθρώπους που έχυναν κροκοδείλια δάκρυα…», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Ο Νίκος Μάνεσης είπε στη συνέχεια: «Και γνώριζα πολύ καλά και το γνωρίζουν και οι ίδιοι καλύτερα, ότι δεν τον σεβάστηκαν και τον έβλαψαν. Ο Γιώργος έφυγε πικραμένος και δεν τολμάει να το πει κανείς. Ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος, χάραξε ιστορία και μας δίδαξε. Κουράγιο στην Τίνα, στον Φοίβο, στα παιδιά του… Επαναλαμβάνω, ο Γιώργος ήταν ο καλύτερος απ’ όλους μας. Δυσαρεστούνται κάποιοι…».

Και πρόσθεσε: «Και με μεγάλη έκπληξη είδα και άκουσα να στριμώχνονται κάποιοι σε κάμερες για να κάνουν δηλώσεις, οι οποίοι δεν τον σεβάστηκαν. Επειδή εγώ δεν το κρατάω το στόμα μου, εκεί που υπάρχει υποκρισία, προσπαθώ να είμαι διακριτικός. Πολλοί ήταν αυτοί που του πριόνισαν την καρέκλα…».

«Καλό ταξίδι σε έναν άνθρωπο που όποιος επαγγελματικά του μοιάσει στο μικρό του δαχτυλάκι θα κάνει τεράστια σταδιοδρομία. Έτσι κι αλλιώς με τον Γιώργο Παπαδάκη θα ξανα ανταμώσουμε. Είναι νομοτελειακό. Προφανώς και τον επηρέασε ότι σταμάτησε την δουλειά. Ο Γιώργος είναι καλά εκεί που είναι, μας βλέπει, γελάει και μας κάνει χειρονομίες...», κατέληξε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ