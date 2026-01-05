Με λυγμούς η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη: «Έφυγε ένα κομμάτι της ζωής μου» (vid)

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Παπαδάκη οι συνεργάτες του στον ΑΝΤ1 με την επί χρόνια αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα» να ξεσπάει σε κλάματα.

Συγκλονισμένη είναι ολόκληρη η Ελλάδα και ο δημοσιογραφικός κόσμος από την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος πέθανε από έμφραγμα το απόγευμα της Κυριακής (4/1) σε ηλικία 75 ετών. Το πρωί της Δευτέρας (5/1) το κλίμα στο «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν βαρύ, με τους συντελεστές να αποχαιρετούν τον θεμελιωτή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης στην ελληνική τηλεόραση, συνδέοντας άρρηκτα το όνομά του με την ιστορική αυτή εκπομπή.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η παρέμβαση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής, Άννυς Ζιώγα, η οποία εμφανίστηκε από την αίθουσα σύνταξης, με δάκρυα στα μάτια. «Μία πολύ δύσκολη μέρα σήμερα… Σήμερα είναι από εκείνες τις στιγμές που η φωνή βαραίνει και οι λέξεις δυσκολεύονται να βγουν, γιατί δεν “έφυγε” ένας απλός δημοσιογράφος. “Έφυγε” ένας άνθρωπος που ήταν κομμάτι της ζωής μου. Ο Γιώργος Παπαδάκης για μένα δεν ήταν μόνο προϊστάμενους, ούτε μόνο άνθρωπος που όλοι γνωρίζατε από την τηλεόραση. Ήταν συνοδοιπόρος 34 ολόκληρα χρόνια μαζί. Μία κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, αγωνίες, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη, τι σημαίνει “ακούω την κοινωνία και είμαι μαζί της με καθαρή συνείδηση”», είπε αρχικά η Άννυ Ζιώγα.

«Ήταν απαιτητικός αλλά βαθιά δίκαιος, έμπαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος. Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που με εμπιστεύτηκε», ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέχεια η αρχισυντάκτρια της εκπομπής.

«Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Καλό ταξίδι, Γιώργο», κατέληξε αρχισυντάκτρια του «Καλημέρα Ελλάδα», ξεσπώντας σε κλάματα.

Στην έναρξη της εκπομπής, ο Παναγιώτης Στάθης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, δηλώνοντας πως ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα βρισκόταν στη θέση αυτή για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Θεωρώ αδιανόητο πως ήρθε η στιγμή για να αποχαιρετήσω τον Παπαδάκη από τον αέρα της εκπομπής, είναι ολόκληρη ιστορία αυτός ο άνθρωπος, ανήκει στον αστερισμό του μύθου της ελληνικής δημοσιογραφίας. Πάντα θα μας συντροφεύει για αυτό που ήταν», είπε μεταξύ άλλων.

Στο ίδιο φορτισμένο κλίμα, η Άννα Λιβαθυνού μίλησε για τον δημοσιογράφο που καθιέρωσε την πρωινή ενημέρωση και για τον δάσκαλο που τους δίδαξε με πάθος τι σημαίνει ευθύνη και αγάπη για τη δουλειά. «Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό και θα μας συγχωρέσετε σήμερα. Ο Γιώργος δεν έφυγε ποτέ, είναι μαζί μας, μεγαλώσαμε με τον Γιώργο Παπαδάκη και μας έκανε να αγαπήσουμε αυτή τη δουλειά.

Ο Γιώργος δεν θα φύγει ποτέ, αυτή η ζώνη δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Παπαδάκη, καθιερώθηκε από αυτόν μαζί με τον Μίνωα Κυριακού. Η γνήσια φωνή που μεταφέρει το “Καλημέρα Ελλάδα” θα είναι για πάντα ο Γιώργος Παπαδάκης».

«Αν μου έλεγε κανείς ότι θα παρουσίαζα κι εγώ το “Καλημέρα Ελλάδα”, δεν θα το πίστευα, όπως θα θεωρούσα αδιανόητο, αν μου έλεγε κανείς ότι θα τον αποχαιρετούσα μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι ένας μύθος της δημοσιογραφίας, βλέπω θλιμμένα πρόσωπα πίσω από τις κάμερες», συμπλήρωσε συντετριμμένος ο Παναγιώτης Στάθης, ενώ προβλήθηκε κι ένα συγκινητικό αφιερωματικό βίντεο για τη μακρόχρονη πορεία του αείμνηστου δημοσιογράφου.

