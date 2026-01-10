Τα βρήκε σκούρα με το καλημέρα στο Survivor ο Gio Κ: «Πριν 2 μέρες έτρωγα καπνιστό ελάφι, τώρα δεν ξέρω τι κάνω εδώ» (vid)

Πριν μερικές ώρες κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του Survivor που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (11/1, 21:00) στον ΣΚΑΪ με τον Gio K να κλέβει την παράσταση.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα (11/1, 21:00) του Survivor έχει αρχίσει, με τον ΣΚΑΪ να κυκλοφορεί εδώ και μερικές ώρες το πρώτο τρέιλερ από τις πρώτες στιγμές των παικτών στον Άγιο Δομίνικο.

Με το καλημέρα οι παίκτες βιώνουν τις δυσκολίες του νησιού, αφού μια έντονη καταιγίδα έκανε την εμφάνισή της, δυσκολεύοντας τις ήδη σκληρές συνθήκες. «Εγώ έτρωγα καπνιστό ελάφι πριν από δύο μέρες και τώρα κοίτα εδώ. Δεν έχω ιδέα τι κάνω εδώ», ακούγεται να λέει ο Gio Καραντώνης, ο οποίος δείχνει τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Πρόκειται για τον Ελληνοαμερικανό music executive, παραγωγό και επιχειρηματία, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα και έχει γίνει viral με την... ιδιαίτερη προφορά του στα social media.

Οι 24 παίκτες του φετινού Survivor

Το Survivor με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό φέτος αλλάζει. Οι δύο νέες ομάδες που θα δημιουργηθούν θα είναι οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες, ενώ ο νικητής ή η νικήτρια θα λάβουν το έπαθλο των 250.000 ευρώ.

Οι 24 παίκτες που θα δούμε στο φετινό Survivor είναι οι:

ΑΘΗΝΑΙΟΙ

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, 29 ετών, Καλλιθέα

Μια δυναμική προσωπικότητα, με έντονη παρουσία στον χώρο του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας, που διαθέτει πειθαρχία, ευαισθησία και αυθεντικότητα. Ασχολήθηκε ενεργά με το ποδόσφαιρο παίζοντας σε τοπικές ομάδες και πρωταθλήματα και σπούδασε Αθλητική Δημοσιογραφία. Είναι αθλητικογράφος σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπου αξιοποιεί την επικοινωνιακή του άνεση, τη γνώση του αθλητικού χώρου και τον άμεσο τρόπο έκφρασής του. Στον ελεύθερο χρόνο του χαλαρώνει φτιάχνοντας παζλ και Lego, δραστηριότητες που τον βοηθούν να συγκεντρώνεται και να αποφορτίζεται.

Αλέξανδρος Κούρτοβικ, 29 ετών, Άγιος Δημήτριος

Ξεχωρίζει για την πειθαρχία, την ενέργεια και την αγάπη του για την άθληση. Εργάζεται στο χώρο της εστίασης ως manager σε μεγάλο ξενοδοχείο όμως η καθημερινότητά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον αθλητισμό και τη φύση. Προπονείται στην καλλισθενική ενώ από τις αγαπημένες του δραστηριότητες είναι η πεζοπορία και το SUP. Έχει ασχοληθεί σε επίπεδο πρωταθλητισμού με την ενόργανη γυμναστική καταλαμβάνοντας τη 2η και την 3η θέση σε πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και με το Tae Kwon Do όπου απέσπασε διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Γιάννης Στίνης, 41 ετών, Γλυφάδα

Ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να συνδυάσει στο επάγγελμά του την επιστημονική γνώση με την εμπειρία και το πάθος του για τον αθλητισμό. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών και ιδιοκτήτης ενός σύγχρονου γυμναστηρίου με πρωτοποριακές μεθόδους άθλησης όπως είναι το Serfset, του οποίου είναι αντιπρόσωπος για όλη την Ευρώπη. Αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του στη θάλασσα, το διάβασμα και τα ταξίδια ενώ ασχολείται με την σκοποβολή. Ως πρώην αθλητής κολύμβησης, έχει σημαντικές διακρίσεις, όπως η 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 50μ ύπτιο το 2003 και η 1η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα το 2002.

Γιώργος Καραϊσαλίδης, 27 ετών, Χαλάνδρι

Διαθέτει έντονη ενέργεια, πειθαρχία και παθιάζεται με ό,τι κάνει. Σπούδασε Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τα τελευταία 7 χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο του modeling, με συμμετοχές σε φωτογραφίσεις, διαφημιστικά projects για social media και επιδείξεις μόδας. Έχει ασχοληθεί σε επίπεδο πρωταθλητισμού με το καράτε, κατακτώντας πλήθος μεταλλίων, ανάμεσά τους 4 πανελλήνια και 1 παγκόσμιο. Έχει ιδιαίτερη αγάπη για τα αυτοκίνητα και τις μηχανές, του αρέσει η ταχύτητα και η αίσθηση ελευθερίας που δίνουν. Αυτά τα στοιχεία προσπαθεί να περάσει μέσα από τα video που δημιουργεί στις βόλτες του.

Βασιλική Μουντή, 24 χρονών, Μαρούσι

Με βασικά χαρακτηριστικά το πείσμα, την ευθύτητα και τον δυναμισμό η συγκεκριμένη Survivor δεν φοβάται τη σύγκρουση. Εργάζεται ως γυμνάστρια και φυσικοθεραπεύτρια αναλαμβάνοντας personal training. Η ζωή της περιστρέφεται γύρω από την πειθαρχία, τη δύναμη και τα όρια του σώματος. Η σχέση της με τον αθλητισμό την έχει μάθει να μη σταματάει, να αντέχει και να διατηρεί τον έλεγχο. Ο ανταγωνισμός δεν είναι άγνωστη λέξη για εκείνη και αυτό που μπορεί να τη δυσκολέψει είναι οι άνθρωποι χωρίς ουσία.

Ελισάβετ Σεκερτζή, 30 ετών, Σπάτα

Δυναμική παρουσία που ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται να το διεκδικήσει, αυτό το χαρακτηριστικό της συχνά κάνει τους άλλους να τη βλέπουν ανταγωνιστικά. Σπούδασε τεχνίτρια νυχιών και διατηρεί δύο κέντρα αισθητικής. Η τριβή με τους ανθρώπους, μέσα από το επάγγελμά της, την έχει μάθει να διαχειρίζεται διαφορετικούς χαρακτήρες και απαιτήσεις. Φροντίζει για την καλή φυσική της κατάσταση κάνοντας προπονήσεις crossfit και όργανα. Η καταγωγή της είναι από την Αρμενία και δηλώνει περήφανη για αυτή.

Κέλλυ Μποφίλιου, 28 ετών, Κυψέλη

Αυθόρμητη και παρορμητική, έχει αυξημένο το αίσθημα του δικαίου και εκδηλώνει δυναμικά τις απόψεις της. Έχει σπουδάσει Διοίκηση και Ευρωπαϊκές Σπουδές, εργάζεται ως ιατρική επισκέπτρια και υποδοχή σε νυχτερινό κέντρο. Μιλάει αγγλικά και άπταιστα ιταλικά και νιώθει «Ιταλίδα» στην ψυχή. Λατρεύει τα ταξίδια, τον εθελοντισμό και τη χειμερινή κολύμβηση. Λόγω των επαγγελματικών εμπειριών της ξέρει τι σημαίνει πίεση, ευθύνη και καθημερινή συναναστροφή με διαφορετικούς χαρακτήρες. Ξέρει να διεκδικεί αλλά και να κάνει πίσω όταν αυτό είναι το σωστό.

Σταυρούλα Ποτήρη, 31 ετών, Περιστέρι

Διαθέτει έντονη ενσυναίσθηση αλλά και ομαδικότητα, της αρέσει να προσφέρει στους άλλους. Σπουδάζει Κοινοτική Υγεία στο ΠΑΔΑ και εργάζεται ως επισκέπτρια υγείας. Παράλληλα, ασχολείται με τη φωνητική και το θεατρικό εργαστήρι ενώ συχνά συμμετέχει στην οικογενειακή επιχείρηση, ένα grooming pet shop. Μπορεί να είναι ντροπαλή από τη φύση της, ωστόσο δεν επιτρέπει σε αυτό να την κρατά πίσω. Έχει μάθει να πηγαίνει κόντρα στους φόβους της και να διεκδικεί τις ευκαιρίες που της αξίζουν. Δεν της αρέσουν οι συγκρούσεις και τα παιχνίδια εξουσίας.

Εβελίνα Λυκούδη, 22 ετών, Π. Φάληρο

Κοινωνική και ανταγωνιστική, γνωρίζει πώς να ελέγχει τον δυναμισμό της μέσα σε μία ομάδα. Ασχολήθηκε με τον πρωταθλητισμό στην κολύμβηση, μέχρι τα 16 της χρόνια, αποσπώντας πολλές διακρίσεις και μετάλλια. Σπουδάζει Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο της Χίου και παράλληλα εργάζεται στην εστίαση. Στον ελεύθερο χρόνο της αθλείται, διαβάζει και μαγειρεύει. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει πειθαρχία και επιμονή. Έχει μάθει να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και αυτό που δεν αντέχει είναι η αδράνεια.

Μαντίσα Τσότα, 27 ετών, Ζωγράφου

Ευαίσθητη αλλά δυνατή, ξέρει να παλεύει για όσα της αξίζουν. Κατάγεται από την Αλβανία και μεγάλωσε με τη μητέρα της στην Ελλάδα. Στη ζωή τίποτα δεν της χαρίστηκε. Έχει βιώσει ρατσισμό και αδικία όμως όλα της τα βιώματα την έμαθαν να μην εγκαταλείπει. Σπούδασε Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο της Χίου. Δηλώνει πως ο αθλητισμός της έσωσε την ψυχή. Ασχολήθηκε με το καράτε ωστόσο στο βόλεϊ ένιωσε πως βρήκε το σπίτι της. Έφτασε μέχρι την Α2 κατηγορία. Αν νιώσει πως την αδικούν, θα μιλήσει. Έχει αντίληψη και δεν φοβάται να αναλάβει την ευθύνη.

GIO Καραντώνης, 28 ετών, Αθήνα

Διαθέτει αυτοπεποίθηση και πιστεύει πως χωρίς πάθος κανείς δεν μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά σε αυτό με το οποίο ασχολείται. Αντλεί έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, ιδίως τον Αριστοτέλη. Είναι Ελληνοαμερικανός music executive, παραγωγός και επιχειρηματίας της σύγχρονης urban σκηνής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έντονη επιρροή από το αμερικανικό hip-hop περιβάλλον, δραστηριοποιείται στη μουσική βιομηχανία τόσο ως manager όσο και ως ιδρυτής δισκογραφικών projects. Παράλληλα, είναι content creator και media personality, ενώ ετοιμάζει για την Ελλάδα το «Hustle House».

Γιώργος Τσουκαλάς, 35 ετών, Κηφισιά

Τελειομανής, αφοσιωμένος, ψύχραιμος, ανταγωνιστικός αλλά παράλληλα χαβαλές ξέρει πώς να μένει συγκεντρωμένος στον στόχο του. Ασχολείται με τη φύλαξη υψηλών προσώπων. Πριν από αυτό έχει δουλέψει ως ταξιτζής, παρκαδόρος και εργάτης οικοδομής. Η σκληρή δουλειά, η πειθαρχία και η επιμονή τον έφτασαν εκεί που είναι σήμερα. Έχει βιώσει απώλειες, με πιο δύσκολη αυτή της μητέρας του. Δεν αντέχει το ψέμα και την έλλειψη σεβασμού. Παίζει πάντα για τη νίκη αλλά ξέρει να χάνει.

ΕΠΑΡΧΙΩΤΕΣ

Γιώργος Πολύχρος, 25 ετών, Χαλάστρα Θεσσαλονίκης

Πειθαρχημένος, με υπομονή και ένστικτο, ξέρει να δουλεύει σκληρά και να παλεύει για τον εαυτό του. Έχει τρία αδέλφια και είναι ελεύθερος επαγγελματίας ψαράς. Δηλώνει πως μπορεί να φάει τα πάντα ωμά κάτι που υποστηρίζει και μέσα από τα video που ανεβάσει στον λογαριασμό του στο Tik Tok. Είναι ευθύς με όλους και πειραχτήρι στους φίλους του. Δείχνει σεβασμό σε όλους ωστόσο του αρέσει να είναι αρχηγός και αυτό είναι κάτι που όπως υποστηρίζει ο ίδιος το κερδίζει με τις πράξεις και τη στάση ζωής του.

Δήμητρα Λιάγγα, 28 ετών, Φάρσαλα

Η φύση, η επιβίωση και οι δυσκολίες είναι ο κόσμος της. Δεν είναι γυναίκα των εντυπώσεων και έχει σκληραγωγηθεί μέσα από τις αγροτικές δουλειές. Σπούδασε Ζωική Παραγωγή και δουλεύει ως security. Ξέρει να οδηγεί από φορτηγό μέχρι σκάφος και νταλίκα ενώ ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής για εκείνη. Έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, την ιππασία, τις πολεμικές τέχνες και τη σκοποβολή κατακτώντας χρυσά μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Μιλάει μόνο όταν εκείνη πιστεύει πως πρέπει και επεμβαίνει μόνο όταν έχει δει κάτι με τα μάτια της, δεν αντέχει το ψέμα και τη διπροσωπία.

Ελένη Ζαράγγα, 30 ετών, Καρδίτσα

Είναι τίμια, ευθεία και δεν αντέχει την ασέβεια. Έχει μεγαλώσει με αξίες, πειθαρχία και αγώνα και η δύναμή της είναι οι γονείς της, για εκείνους είναι διατεθειμένη να παλέψει. Είναι δασκάλα ειδικής αγωγής και στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με το CrossFit, την πεζοπορία και το ποδήλατο. Δεν φοβάται την πίεση και της αρέσει να δοκιμάζει τα όριά της και να τα ξεπερνά. Όταν νιώθει πως κάποιος προσπαθεί να την υποτιμήσει τότε θα τη βρει απέναντί του.

Φανή Παντελάκη, 29 ετών, Γαλατάς

Πληθωρική και έντονη, μιλάει πολύ, ανακατεύεται σε όλα και δεν αφήνει κουβέντα να πέσει κάτω! Κατάγεται από την Καρδίτσα αλλά είναι ερωτική μετανάστρια στον Γαλατά. Είναι παντρεμένη και έχει μία κόρη 10 ετών. Επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια από μικρή ηλικία, έχει βγει πρώτη σκόρερ στην Ελλάδα. Στην ηλικία των 9 ετών είχε την ευκαιρία να παίξει με υποτροφία στην Άρσεναλ, ωστόσο δεν της το επέτρεψε η μητέρα της. Δουλεύει ως σερβιτόρα και το να μπει στο Survivor είναι το μεγαλύτερο όνειρό της. Θέλει να δείξει στο παιδί της πως μία γυναίκα δε σταματά να βάζει στόχους όταν γίνεται μητέρα.

Μάνος Μαλλιαρός, 28 ετών, Ρέθυμνο

Δυναμικός, πειθαρχημένος και με ατσάλινο πείσμα, δεν σταματά μέχρι να φτάσει εκεί που θέλει. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, με ειδίκευση στην κολύμβηση και την ειδική αγωγή, δουλεύει με παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερες ανάγκες. Η προσφορά στον άνθρωπο είναι κομμάτι του χαρακτήρα του. Μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια, που του έμαθε αξίες, σεβασμό και δύναμη ψυχής. Εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται σε σταθερή σχέση, μια σχέση που για εκείνον είναι βάση ζωής. Λατρεύει τη δράση: crossfit, airsoft, ταξίδια, camping, snowboarding. Πιστεύει πως οτιδήποτε τον δοκιμάζει σωματικά και ψυχικά, τον εξελίσσει.

Χρήστος Μυλωνάς, 40 ετών, Θεσσαλονίκη

Αισιόδοξος και κοινωνικός, του αρέσει να λειτουργεί ομαδικά. Έχει μία μεγαλύτερη αδελφή και δύο ανιψάκια, που του θυμίζουν καθημερινά τι θα πει οικογένεια. Σπούδασε Οικονομικά στο ΑΠΘ αλλά η καρδιά του χτυπούσε αλλού, στο θέατρο. Ως ηθοποιός, ξέρει να προσαρμόζεται και να διαβάζει τους ανθρώπους. Αν δει αδικία, θα μιλήσει και αν κάποιος πιέζεται, θα σταθεί δίπλα του. Δεν φοβάται τις συγκρούσεις όταν χρειάζεται, αλλά πιστεύει στην αληθινή επικοινωνία και το σωστό timing.

Σταύρος Φλώρος, 21 ετών, Καβάλα

Χαμογελαστός, εύθυμος και γεμάτος ενέργεια είναι παράλληλα δυναμικός, ηγετικός και ειλικρινής, ακόμα κι αν αυτό μπορεί να πονέσει τους άλλους. Μεγάλωσε σε μία οικογένεια με δέκα αδέρφια και από μικρός έμαθε τι σημαίνει να μοιράζεσαι και να αντέχεις. Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομικά αλλά εργαζόταν πάντα στην οικοδομή και στα χωράφια. Ασχολείται με τη μελισσοκομία στην οικογενειακή επιχείρηση. Παράλληλα παίζει ποδόσφαιρο και κάνει πυγμαχία. Αγαπάει τη φύση, το βουνό και τις δύσκολες συνθήκες.

Αναστασία Στεργίου, 25 ετών, Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Πεισματάρα και ανταγωνιστική, επιδιώκει πάντα να είναι η καλύτερη. Το μεγαλύτερο της όπλο είναι η πειθαρχία, το μυαλό της και η φυσική της αντοχή. Προέρχεται από οικογένεια οικοδόμων και ακολουθεί την ίδια επαγγελματική πορεία, ασχολούμενη με την τοποθέτηση σιδήρων. Παράλληλα, ασχολείται με τον αθλητισμό ενώ έχει υπάρξει και επαγγελματίας αθλήτρια μπάσκετ. Δεν προσπαθεί να είναι αρεστή σε όλους και δεν διστάζει να εκφράσει την άποψή της και να υπερασπιστεί τις αποφάσεις της. Δεν λυγίζει, δεν εγκαταλείπει και παλεύει για τη νίκη χωρίς συμβιβασμούς.

Ιωάννης Ρέβης, 30 ετών, Ηγουμενίτσα

Εργασιομανής και αυστηρός, πρώτα με τον εαυτό του και μετά με τους άλλους. Είναι έντονη προσωπικότητα με αυτοπεποίθηση και ηγετική νοοτροπία. Η οικογένειά του διατηρεί ξενοδοχειακή επιχείρηση και ο ίδιος έχει κάνει διάφορα επαγγέλματα, από κατασκευή και τοποθέτηση πατωμάτων μέχρι τη δημιουργία δικού του χώρου προπόνησης. Πιστεύει πως ό,τι αξίζει, χτίζεται με καθημερινό κόπο. Δεν αντέχει την τεμπελιά, δεν φοβάται τη σύγκρουση και δεν κάνει πίσω όταν θεωρεί ότι κάτι είναι άδικο.

Ιωάννα Δεσύλλα, 26 ετών, Λάρισα

Πειθαρχημένη με στρατηγική και αντοχή, ηγετική προσωπικότητα που ξέρει τι σημαίνει ανταγωνισμός, πίεση και όρια. Είναι πρωταθλήτρια στο τάε κβον ντο, σπουδάζει Γενική Ιατρική στην Αθήνα αλλά η μεγάλη της διέξοδος είναι το modelling – ένας κόσμος που τη δίδαξε να αντέχει σε σκληρές συνθήκες και να «χτίσει» γερό στομάχι. Στην αρχή είναι κλειστός χαρακτήρας, δεν εμπιστεύεται εύκολα και θέλει οι άλλοι να κάνουν το πρώτο βήμα. Όταν όμως αυτό γίνει, μεταμορφώνεται στην «ψυχή» της παρέας. Έχει πληγωθεί από ανθρώπους που την εκμεταλλεύτηκαν, για αυτό φιλτράρει τους γύρω της και δεν χαρίζεται εύκολα.

Μιχάλης Σηφάκης, 41 ετών, Ηράκλειο Κρήτης

Άνθρωπος με χιούμορ, έξω καρδιά και κοινωνικός, αρκεί να μη νιώσει ότι τον προκαλούν. Πιστεύει στην πειθαρχία και στον αυτοέλεγχο. Είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τερματοφύλακες της γενιάς του. Έχει αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες όπως ο ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδειακός, η Κορτράικ, η Σαμσουνσπόρ, αλλά και με την Εθνική Ελλάδας, με την οποία έζησε σημαντικές στιγμές σε διεθνές επίπεδο. Δραστηριοποιείται ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών, εκπροσωπώντας μεταξύ άλλων παίκτες όπως ο Κ. Τσιμίκας, ο Χ. Κωστούλας και ο Τ. Δουβίκας. Το ποδόσφαιρο για εκείνον ήταν τρόπος ζωής. Έχει βραβευτεί για το fair play του. Δεν του αρέσει να χάνει αλλά έχει μάθει να διαχειρίζεται την ήττα και να προχωρά.

Φωτεινή Καλεύρα, 34 ετών, Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Δυναμική και αφοσιωμένη στους στόχους της ξέρει να πετυχαίνει ό,τι βάζει στο μυαλό της. Σπούδασε Αισθητική και σήμερα έχει δύο επιχειρήσεις. Η πώληση της έχει μάθει την «πειθώ» και ξέρει να «διαβάζει» τον άνθρωπο απέναντί της και να τον φέρνει εκεί που θέλει. Ασχολείται με τον χορό κάνοντας σάλσα, ρούμπα και cheerleading. Είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της και χρησιμοποιεί την κοινωνικότητά της ως στρατηγική.

