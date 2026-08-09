Το Netflix «εγκλώβισε» έναν άνδρα σε ψεύτικο σπίτι, για να προωθήσει τη νέα του ταινία

Έχει δυσκολέψει η προώθηση ταινιών και σειρών για το Netflix

Το Netflix αποφάσισε να προωθήσει το νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, The Last House, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μιας και η υπόθεση της ταινίας αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας που έχει παγιδευτεί στο σπίτι, η streaming πλατφόρμα έβαλε έναν άνδρα να ζήσει για τέσσερις ημέρες σε μία διαφημιστική πινακίδα στο Λος Άντζελες. Από σήμερα κυκλοφορεί, ξανά, ανάμεσά μας.

Ο χώρος ήταν επιπλωμένος, ενώ κάτω από το παράθυρο του αυτοσχέδιου σπιτιού αναγραφόταν το εξής μήνυμα: «Πόσο καιρό μπορείς να επιβιώσεις;». Ο άντρας χρειάστηκε να αντέξει το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει αυτή την περίοδο τη Νότια Καλιφόρνια, καθώς, όπως γράφει το Entertainment Weekly, το ψεύτικο σπίτι δεν διέθετε κλιματισμό.

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