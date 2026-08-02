Στο The Idaho Murders: College Nightmare, το Netflix ξετυλίγει το πέπλο μυστηρίου, που πλανάται ακόμα στο πιο σοκαριστικό έγκλημα των τελευταίων ετών

Αυτό το true crime ντοκιμαντέρ του Netflix δεν συγκρίνεται με όσα έχεις δει στην πλατφόρμα.

Μπορούμε όλοι να παραδεχτούμε πως το Netflix ξέρει πώς να μεταφέρει μια true crime ιστορία. Να σε κάνει μάρτυρα της υπόθεσης, της αστυνομικής έρευνας, της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων, της εξιχνίασης - να σε ανατριχιάσει, να σε συγκινήσει, αλλά να την ξεχάσεις στα πρώτα πέντε λεπτά που θα έχεις τελειώσει το ντοκιμαντέρ. Κι αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό.

Για όσο παρακολουθείς όμως, είσαι «εκεί». Στο νέο true crime ντοκιμαντέρ του Netflix, The Idaho Murders: College Nightmare, σου συμβαίνει ακριβώς αυτό. Η δολοφονία τεσσάρων φοιτητών στις 13 Νοεμβρίου 2022, που άλλαξε για πάντα την πανεπιστημιακή πόλη Μόσκοου στο Άινταχο, αφήνοντας μια τεράστια πληγή, είναι ίσως το νέο κόλλημα των χρηστών της πλατφόρμας.

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