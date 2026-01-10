Αμερικανίδα άφησε τη δουλειά για να στήσει τη δική της επιχείρηση: Τώρα τζιράρει 150.000 ευρώ τον χρόνο

Μια 27χρονη στις ΗΠΑ άφησε τη δουλειά της για να στήσει τη δική της επιχείρηση και τώρα δικαιώνεται για την απόφασή της.

Η Colleen McCarthy μια Αμερικανίδα επιχειρηματίας, εργαζόταν σε μια δουλειά που δεν τη γέμιζε. Έτσι αποφάσισε να κάνει ένα άλμα στο άγνωστο και να αρχίσει να φτιάχνει ανθοσυνθέσεις στον ελεύθερο χρόνο της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC, αφηγήθηκε όλη τη διαδρομή της μέχρι να φτάσει στο σημείο να κερδίζει πάνω από 150.000 ευρώ τον χρόνο. Η γυναίκα αυτή απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα χάρη στη δραστηριότητά της, καθώς έχει συνεργαστεί με γνωστές καλλιτέχνιδες όπως η Sabrina Carpenter, μέσω της επιχείρησής της Colleen Rose Florals.

Οι σπουδές, οι δυσκολίες και η διέξοδος

Η McCarthy σπούδασε περιβαλλοντικές σπουδές και επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο Fordham University, όμως μετά την αποφοίτησή της το 2020 αντιμετώπισε δυσκολίες στο να βρει μια σταθερή δουλειά. Τελικά, εργάστηκε σε ένα πρακτορείο δημοσίων σχέσεων, γνωρίζοντας ότι η θέση αυτή θα ήταν προσωρινή, μέχρι να ανακαλύψει με τι ήθελε πραγματικά να ασχοληθεί.

Με τον καιρό, βρισκόταν ακόμα στο ίδιο σημείο, γεγονός που την οδήγησε σε μια υπαρξιακή κρίση. «Τι μου αρέσει; Τι είναι αυτό που πάντα μου άρεσε; Σε τι είμαι καλή;», αναρωτιόταν. Η απάντηση ήρθε γρήγορα: τα λουλούδια. «Ήμουν πάντα το άτομο στο διαμέρισμά μου που αγόραζε λουλούδια από το σούπερ μάρκετ και τα τακτοποιούσε με προσοχή», εξηγεί.

Έτσι, στα τέλη του 2022 αποφάσισε να εγγραφεί σε ένα εισαγωγικό σεμινάριο στο Flower School New York, ένα ίδρυμα εξειδικευμένο στον ανθοδετικό σχεδιασμό. Τα μαθήματα κοστίζουν περίπου 150 ευρώ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. «Θυμάμαι ότι η εκπαιδεύτρια ήρθε κοντά μου και μου είπε: “Είναι αυτό το πρώτο σου μάθημα;”. Της απάντησα πως ναι και μου είπε: “Δεν φαίνεται. Μοιάζει σαν να έχεις φυσικό ταλέντο σε αυτό”», θυμάται.

Ένα άλμα στο άγνωστο

Το να ακούσει αυτά τα λόγια ήταν καθοριστικός παράγοντας. Από εκείνη τη στιγμή, κατάλαβε ότι ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον ανθοδετικό σχεδιασμό. Άρχισε να αγοράζει λουλούδια και να εξασκείται στις συνθέσεις της, μοιραζόμενη την πρόοδό της στο Instagram, στο TikTok και σε διάφορες τοπικές ομάδες στο Facebook. «Άρχισα να λέω στους ανθρώπους ότι είμαι ανθοπώλισσα, παρόλο που δεν ήμουν ακόμα τόσο εδραιωμένη», σχολιάζει.

Η προβολή της δουλειάς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τής έδωσε μεγαλύτερη ορατότητα και της εξασφάλισε την πρώτη της παραγγελία τον Μάρτιο του 2023. «Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη μόνο και μόνο επειδή κάποιος ήθελε να πληρώσει για τη δουλειά μου», λέει. Δύο μήνες αργότερα, κατοχύρωσε επίσημα το Colleen Rose Florals ως επιχείρηση. Αν και η διαδικασία ήταν δαπανηρή, διαβεβαιώνει ότι άξιζε τον κόπο.

Έσοδα άνω των 150.000 ευρώ

Το 2024 άφησε οριστικά την προηγούμενη δουλειά της και η περσινή χρονιά ήταν η πρώτη κατά την οποία μπόρεσε να αφοσιωθεί πλήρως στον ανθοδετικό σχεδιασμό, φτάνοντας σε έσοδα που ξεπέρασαν τις 150.000 ευρώ.

Σήμερα, οι τιμές της ξεκινούν από 213 ευρώ για μια εξατομικευμένη ανθοσύνθεση. Για μικρά events συνήθως χρεώνει γύρω στα 855 ευρώ, ενώ οι μικροί και μεσαίοι γάμοι κυμαίνονται από 4.278 έως 8.556 ευρώ. Μεταξύ των πιο γνωστών καλλιτεχνών για τους οποίους έχει δημιουργήσει ανθοσυνθέσεις σε καμαρίνια περιλαμβάνονται η Katy Perry, η Lainey Wilson, οι Haim και η Reneé Rapp.

Ωστόσο, μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας της ήταν η συνεργασία της με τη Sabrina Carpenter τον Οκτώβριο του 2025. «Ήταν κάτι πολύ συναρπαστικό και επιβεβαιωτικό, το να με εμπιστευτεί κάποιος για να αναθέσει τη δουλειά μου για έναν τόσο σημαντικό καλλιτέχνη», καταλήγει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ