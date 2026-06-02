Η πιο πολυτελής business class αεροπορική εταιρεία στον κόσμο: Το κόστος ενός εισιτηρίου

Η Singapore Airlines προσφέρει μια ultra-premium εμπειρία με έξι απομονωμένες σουίτες στα Airbus A380, των οποίων οι τιμές αγγίζουν τις 20.000 δολάρια.

Το ταξίδι στην πιο αποκλειστική καμπίνα πρώτης θέσης ενός εμπορικού αεροσκάφους είναι μια πολυτέλεια για ελάχιστους. Η Singapore Airlines έχει επενδύσει στη διατήρηση δώδεκα αεροσκαφών Airbus A380, τα οποία διαθέτουν σχεδιασμό «ultra-premium» στο επάνω επίπεδό τους.

Αυτός ο χώρος ξεχωρίζει για την τεράστια ιδιωτικότητά του, καθώς περιλαμβάνει μόνο έξι ατομικές σουίτες. Το Airbus A380 της εταιρείας διαθέτει δύο ορόφους, 471 θέσεις και τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες θέσεων.

Τιμές που ξεπερνούν τα πενταψήφια νούμερα

Το κόστος αυτών των σουιτών δεν είναι προσιτό στον καθένα, καθώς ένα εισιτήριο απλής μετάβασης για μια τυπική διαδρομή κοστίζει περίπου 10.000 δολάρια. Τα εισιτήρια μετ' επιστροφής στις διαδρομές με τη μεγαλύτερη ζήτηση φτάνουν εύκολα τα 17.000 δολάρια, ενώ το μεγαλύτερο ταξίδι του δικτύου, που συνδέει το Λονδίνο με τη Σιγκαπούρη, ξεπερνά μερικές φορές τα 20.000 δολάρια.

Η αεροπορική εταιρεία οργανώνει τους προορισμούς αυτών των αεροσκαφών ανάλογα με τη ζήτηση. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, επιχειρούν τακτικά σε πόλεις όπως το Δελχί, το Μουμπάι και η Σαγκάη. Ωστόσο, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή ανάγκασε την εταιρεία να ακυρώσει προσωρινά τη διαδρομή Σιγκαπούρη-Ντουμπάι, εντάσσοντας εναλλακτικά τη Μελβούρνη στο πρόγραμμά της από τις 29 Μαρτίου έως τις 24 Οκτωβρίου 2026.

Δωμάτιο ξενοδοχείου στα σύννεφα

Το εσωτερικό της καμπίνας παρουσιάζει έναν σχεδιασμό συγκρίσιμο με ξενοδοχείο πέντε αστέρων. Κάθε ιδιωτικό δωμάτιο διαθέτει μια δερμάτινη πολυθρόνα και ένα ανεξάρτητο κρεβάτι, επιτρέποντας στον επιβάτη να ξεκουραστεί χωρίς να χρειάζεται να ανακλίνει το κάθισμά του. Μια συρόμενη πόρτα απομονώνει τον χώρο από τον διάδρομο.

Η γαστρονομική προσφορά περιλαμβάνει γαλλική σαμπάνια και χαβιάρι αμέσως μετά την απογείωση. Στις ασιατικές διαδρομές σερβίρονται μενού πολλών πιάτων, δημιουργημένα από σεφ βραβευμένους με αστέρια Michelin.

Σε αντίθεση με την ανταγωνίστρια Emirates, η Singapore Airlines επέλεξε να μην εγκαταστήσει ντους στο διώροφο αεροσκάφος της. Οι σχεδιαστές προτίμησαν να διαθέσουν αυτόν τον χώρο για να αυξήσουν το μέγεθος των δωματίων, αποφεύγοντας παράλληλα την αύξηση στην κατανάλωση καυσίμου που συνεπάγεται το βάρος των δεξαμενών νερού. Ως εναλλακτική λύση, προσφέρουν εξαιρετικά ευρύχωρα μπάνια, εξοπλισμένα με τουαλέτα, κρυφό φωτισμό και προϊόντα περιποίησης υψηλής ποιότητας.

