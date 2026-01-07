70χρονες αδερφές ζουν στη μέση της ζούγκλας με μόνο ένα αγρόκτημα: «Μας δίνει όλα όσα χρειαζόμαστε»

Αδερφές απ' τη νότια Βραζιλία διατηρούν πλήρως αυτοσυντηρούμενη ζωή, καλλιεργώντας λαχανικά και φρούτα και πουλώντας τα στην τοπική αγορά κάθε εβδομάδα.

Δύο αδερφές, ηλικίας 72 και 73 ετών, ζουν αυτοδύναμες σε μια αγροτική περιοχή στη νότια Βραζιλία, όπου συνδυάζουν την παραγωγή τροφίμων με εβδομαδιαία πώληση στην τοπική αγορά.

Το σπίτι τους στο χωριό Tencílio Costa περιβάλλεται από έναν μεγάλο κήπο που καλύπτει τόσο τις καθημερινές τους ανάγκες όσο και την κύρια πηγή εισοδήματός τους.

Ένας κήπος με σταθερό πρόγραμμα παραγωγής

Ο κήπος λειτουργεί σαν σύστημα συνεχούς παραγωγής, με τις σοδειές να προσαρμόζονται σε ένα σταθερό ημερολόγιο που καθορίζει η εβδομαδιαία αγορά. Μεταξύ των προϊόντων που πωλούν βρίσκονται λάχανο, παντζάρια, φασολάκια, σύκα και γλυκό καλαμπόκι, ανάλογα με την εποχή. Το γάλα κατέχει κεντρικό ρόλο στην οικονομία τους, καθώς αρμέγουν τα ζώα τους τακτικά και μεταποιούν μέρος της παραγωγής σε τυρί και γιαούρτι.

Η ετοιμότητα της σοδειάς καθορίζει τι πωλείται και τι διατηρείται για προσωπική κατανάλωση ή μεταποίηση στην κουζίνα. Το σύστημα αυτό μειώνει τις απώλειες, αφού τα πλεονάσματα που δεν πωλούνται χρησιμοποιούνται σε συνταγές ή για παραγωγή άλλων προϊόντων.

Βιώσιμη ζωή και φυσική καλλιέργεια

Η διαχείριση του κήπου βασίζεται σε βιώσιμες πρακτικές, όπως κομποστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση οργανικών αποβλήτων και αποφυγή καύσης απορριμμάτων. Οι αδερφές δηλώνουν ότι αποφεύγουν τα φυτοφάρμακα και επιδιώκουν η περισσότερη τροφή τους να είναι φυσική.

Εκτός από τα λαχανικά, η φάρμα περιλαμβάνει γλυκοπατάτα, κολοκύθα και φαρμακευτικά φυτά, καθώς και εκτροφή ζώων για γάλα και αυγά. Μία από τις αδερφές υπηρέτησε 28 χρόνια ως δασκάλα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πριν επιστρέψει οριστικά στην ύπαιθρο, ενώ η άλλη δεν έφυγε ποτέ από την περιοχή.

