Βραζιλιάνος καταπλακώθηκε από μπάρα στο γυμναστήριο: Η στιγμή του φρικτού ατυχήματος (vid)

Ένας ερασιτέχνης αρσιβαρίστας στην Βραζιλία βρήκε φρικτό θάνατο όταν τον καταπλάκωσε η μπάρα στο γυμναστήριο (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο από γυμναστήριο της Βραζιλίας, με τον ανατριχιαστικό θανατηφόρο τραυματισμό ενός 55χρονου που καταπλακώθηκε από μπάρα κι ενώ έκανε πιέσεις στήθους στον πάγκο.

Πλάνα από την κάμερα του γυμναστηρίου δείχνουν τη σοκαριστική στιγμή που η βαριά μπάρα γλίστρησε από τα χέρια του Ronald Montenegro και καταπλάκωσε το στήθος του. Εργαζόμενοι και άλλοι ασκούμενοι στο γυμναστήριο φαίνονται να τρέχουν να βοηθήσουν τον 55χρονο, ο οποίος κατάφερε να απελευθερωθεί από την μπάρα.

Παρότι κατάφερε να σηκωθεί μερικά δευτερόλεπτα αργότερα κατέρρευσε. Αμέσως μεταφέρθηκε σε κοντινό κέντρο υγείας αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα για να σώσουν τον πατέρα δύο παιδιών. Το ατύχημα συνέβη τη Δευτέρα (1/12), καθώς ο Ronald γυμναζόταν σε γυμναστήριο όπου προπονούνταν τακτικά, στην αποικιακή πόλη Ολίντα στην ακτή του βορειοανατολικού Ατλαντικού της Βραζιλίας, κοντά στην πόλη Ρεσίφε.

Η αστυνομία άνοιξε έρευνα για το περιστατικό, αλλά έχει ήδη καταλήξει ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Πρόεδρος διάσημου μουσείου το θύμα

Ο Ronald Montenegro ήταν πρόεδρος ενός διάσημου μουσείου στην Ολίντα που φιλοξενούσε τους γιγάντιους χάρτινους και υφασμάτινους κούκλους, ύψους περίπου 4,5 μέτρων και βάρους μέχρι 45 κιλών, που αποτελούν παραδοσιακό στοιχείο του ζωντανού καρναβαλιού της πόλης κάθε Φεβρουάριο.

Το μουσείο, γνωστό ως Palacio dos Bonecos Gigantes, δήλωσε σε ανακοίνωση συνοδευόμενη από φωτογραφία του Ronald και μια μαύρη κορδέλα: «Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ronald Montenegro, του προέδρου μας και μιας αναντικατάστατης μορφής στην ιστορία και τη δημιουργία του Palacio dos Bonecos.

Σήμερα χάσαμε όχι μόνο έναν ηγέτη, αλλά έναν φίλο, έναν δημιουργό, έναν παθιασμένο υπερασπιστή της λαϊκής κουλτούρας και έναν από τους ανθρώπους που είναι περισσότερο υπεύθυνοι για τη διατήρηση της παράδοσης των γιγάντιων κούκλων που μαγεύουν την Ολίντα και τον κόσμο. Η αφοσίωση, το όραμα και η αγάπη του για το καρναβάλι έχουν σημαδέψει γενιές και θα ζουν σε κάθε λεπτομέρεια της δουλειάς μας.

Σεβόμενοι τη μνήμη του και το πένθος της οικογένειας και της ομάδας του, ενημερώνουμε ότι οι δραστηριότητες του Palacio dos Bonecos θα ανασταλούν, με επανέναρξη στις 5 Δεκεμβρίου. Εκτιμούμε την κατανόηση όλων και ζητούμε να ενωθείτε μαζί μας σε προσευχή και φόρο τιμής σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που άφησε ένα αιώνιο αποτύπωμα στην κουλτούρα και την παράδοση του καρναβαλιού της Ολίντα».

