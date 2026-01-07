Στην Εισαγγελία το βίντεο με τις δηλώσεις Βαρουφάκη για παλαιότερη χρήση ναρκωτικών (vid)

Στην Εισαγγελία διαβιβάστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. βίντεο με δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη για χρήση ναρκωτικών πριν από δεκαετίες, προκειμένου να εξεταστεί αν προκύπτουν ποινικά ζητήματα.

Ο κ. Βαρουφάκης μιλούσε σε podcast της Γάιας Μερκούρη και του Δημήτρη Πετρίχου, όπου ανέφερε ότι έχει κάνει μία φορά χρήση ecstasy, το 1989, περιγράφοντας τόσο την εμπειρία όσο και τις παρενέργειες που ακολούθησαν.

Η ΕΛ.ΑΣ. απέστειλε το υλικό στη Δίωξη Ναρκωτικών

Το σχετικό απόσπασμα εστάλη από τη Δίωξη Ναρκωτικών στις εισαγγελικές αρχές, ώστε να αποφασιστεί αν θα υπάρξει προκαταρκτική έρευνα για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, παρά το γεγονός ότι οι αναφορές αφορούν περιστατικά πριν από 26 χρόνια. Στο ίδιο podcast, ο Γιάνης Βαρουφάκης ανέφερε επίσης ότι στο παρελθόν έκανε χρήση κάνναβης, σημειώνοντας ότι πλέον δεν έχει πρόσβαση σε αυτή.

Οι αντιδράσεις απ' τον πολιτικό - και όχι μόνο - κόσμο ήταν αρκετά έντονες. Μέσω ανάρτησής του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 «ανεύθυνο» και «καραγκιόζη» και του επιτέθηκε σημειώνοντας τα εξής, μεταξύ άλλων: «Με συγχωρείτε, αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε, δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος!».

Η αντίδραση του Γιάνη Βαρουφάκη: «Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία»

Πριν γίνει γνωστή η αποστολή του βίντεο στην Εισαγγελία, ο πρόεδρος του ΜέΡΑ25 απάντησε στις αντιδράσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση και συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα ότι επιχειρούν να τον στοχοποιήσουν για τις δηλώσεις του.

Ολόκληρη η δημοσίευσή του στο X:

«Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία

Στη χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδας Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους.

Οι νέοι όμως άνθρωποι άκουσαν εκείνο που έπρεπε, εκτιμώντας τη μη συμμόρφωση του ΜέΡΑ25 στον καθωσπρεπισμό που περιβάλλει τις μαφίες που μας κυβερνούν. Με άκουσαν να τους μιλώ για το μείζον πρόβλημα που είναι η εξάρτηση, την οποία εγγυάται το κράτος καταστολής των Αδώνιδων και των Χρυσοχοΐδηδων που, όσο πιο πολύ φυλακίζει χρήστες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές των ουσιών και τόσο μεγαλύτερα κέρδη εξασφαλίζει στις ναρκο-μαφίες.

Οι νέοι άνθρωποι ευτυχώς εκτιμούν την ειλικρίνειά μας και τις πολιτικές του ΜέΡΑ25 για το μέγα θέμα των ναρκωτικών – πάγιες πολιτικές που αποτελούν εφιάλτη για τις ναρκο-μαφίες καθώς θα εξανέμιζαν τα κέρδή τους. Και, ναι, οι νέοι άνθρωποι περιφρονούν τους υποκριτές που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι διεξάγουν «πόλεμο» εναντίον των ναρκωτικών την ώρα που οι πολιτικές τους κρατούν τη νεολαία δέσμια των ναρκο-εμπόρων.

Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε μια χώρα που η χρεοκοπία των πολλών συγκαλύπτεται από το fake Greek success story, είναι λογικό η υποκρισία και το ψέμα να μεσουρανούν και το πολιτικό προσωπικό να επιδίδεται σε μανιασμένη δαιμονοποίηση όσων αντιστέκονται.

Το ΜέΡΑ25 τους κάθεται στον λαιμό επειδή αντιστέκεται χωρίς να λογαριάζει το «πολιτικό κόστος». Να το συνηθίσουν. Έτσι θα συνεχίσουμε».

