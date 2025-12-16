Σφοδροί άνεμοι έως 90 χλμ./ώρα γκρέμισαν 24μετρο αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας στη νότια Βραζιλία.

Το κολοσσιαίο αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας ύψους 24 μέτρων στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ της Βραζιλίας κατέρρευσε από σφοδρούς ανέμους που έφταναν τα 90 χλμ./ώρα.

Ευτυχώς, το προσωπικό της Αβάνας απέκλεισε γρήγορα την περιοχή και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η δραματική κατάρρευση, που καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναγερμού για σοβαρά καιρικά φαινόμενα.

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2025

Κόκκινος συναγερμός στην περιοχή: Ακραία καιρικά φαινόμενα στη Βραζιλία

Ο δήμαρχος της Guaiba, Marcelo Maranata, επιβεβαίωσε ότι το άγαλμα κατέρρευσε όταν οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 80-90 χλμ./ώρα. Βέβαια, όπως ανέφερε δεν υπήρξαν τραυματισμοί χάρη στην άμεση αντιμετώπιση και απομόνωση του χώρου από το προσωπικό της Havan.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ η απομάκρυνση των συντριμμιών ξεκίνησε λίγες ώρες αργότερα, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του καταστήματος.

15.12.2025#Brazil

A storm with winds of 90 km/h toppled a 24-meter replica of the Statue of Liberty in Guaiba. Storms, hail, flooding, and roof damage affected other areas of Rio Grande do Sul. Twenty-eight municipalities reported damage as a result of the storm.@metsul pic.twitter.com/BrlxHAaQOz December 16, 2025

Την ίδια μέρα, η Πολιτική Προστασία της περιοχής είχε εκδώσει κόκκινο συναγερμό για ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πολίτες έλαβαν ειδοποιήσεις στα κινητά τους, με οδηγίες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να αποφύγουν τις ανοιχτές περιοχές.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες απέδωσαν τα φαινόμενα σε σύγκρουση έντονης ζέστης με το ψυχρό μέτωπο, που προκάλεσε ισχυρές καταιγίδες και επικίνδυνες ριπές ανέμου, επιβεβαιώνοντας συνθήκες σοβαρής ατμοσφαιρικής αστάθειας στην περιοχή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ