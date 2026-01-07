Οι αεροπορικές που πετούν πάντα στην ώρα τους: Οι 10 πιο συνεπείς εταιρείες στον κόσμο (vid)

Η Aeromexico αναδείχθηκε η πιο συνεπής αεροπορική παγκοσμίως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τη λίστα των κορυφαίων να περιλαμβάνει τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η Aeromexico κατέκτησε την πρώτη θέση στη διεθνή κατάταξη συνέπειας πτήσεων για το 2025, καταγράφοντας ποσοστό έγκαιρης άφιξης 90,02%. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η μεξικανική αεροπορική λαμβάνει το κορυφαίο βραβείο της Cirium, κάτι που έχει συμβεί μόνο μία ακόμη φορά από το 2009, όταν ξεκίνησε η έρευνα.

Η εταιρεία πραγματοποιεί σχεδόν 189.000 πτήσεις ετησίως σε 23 χώρες, διατηρώντας υψηλά επίπεδα επιχειρησιακής αξιοπιστίας.

Σκληρός ο ανταγωνισμός στην πρώτη τριάδα: Saudia και Sas πλησίασαν την κορυφή

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Saudia (Σαουδική Αραβία) με ποσοστό συνέπειας 86,53%, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η SAS (Scandinavian Airlines System) με 86,09%, αποτελώντας την πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία στο top 3.

Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Azul (Βραζιλία), ενώ ακολούθησαν οι Qatar Airways (Κατάρ) και Iberia (Ισπανία). Στην έβδομη και όγδοη θέση βρέθηκαν οι LATAM Airlines (Λατινική Αμερική) και Avianca (Κολομβία) αντίστοιχα, με την Turkish Airlines (Τουρκία) και τη Delta Air Lines (ΗΠΑ) να συμπληρώνουν τη δεκάδα.

Συνολικά, στη λίστα περιλαμβάνονται τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες (SAS, Iberia και Turkish Airlines).

Η λίστα με τις 10 πιο συνεπείς αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο

Aeromexico Saudia SAS Azul Qatar Airways Iberia LATAM Airlines Avianca Turkish Airlines Delta Air Lines

Τα περιφερειακά βραβεία και η «Πιο Βελτιωμένη» αεροπορική

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Delta Air Lines κυριάρχησε στη Βόρεια Αμερική, η Iberia Express στην Ευρώπη, η Copa Airlines στη Λατινική Αμερική, η Philippine Airlines στην Ασία-Ειρηνικό και η Safair στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η Virgin Atlantic απέσπασε το νέο βραβείο «Most Improved» (Πιο Βελτιωμένη), καθώς βελτίωσε το ποσοστό έγκαιρων πτήσεων από 74,01% το 2024 σε 83,45% το 2025.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση

Η Cirium ανέλυσε δεδομένα από περισσότερες από 600 πηγές σε πραγματικό χρόνο, όπως αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια και αρχές πολιτικής αεροπορίας. Μια πτήση θεωρείται έγκαιρη όταν φτάνει στην πύλη εντός 14 λεπτών και 59 δευτερολέπτων από τον προγραμματισμένο χρόνο.

