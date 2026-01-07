Το μεγαλύτερο κατοικημένο κτίριο στον κόσμο «κρύβεται» στην Ουκρανία: Στεγάζει πάνω από 10.000 κατοίκους (vid)

Στο Λούτσκ της Ουκρανίας, ένα σοβιετικό τεράστιο συγκρότημα μήκους 2,75 χλμ φιλοξενεί περίπου 10.000 κατοίκους και αποτελεί την πιο εντυπωσιακή κατοικία στον κόσμο.

Γνωστό και ως «Το Σινικό Τείχος της Κίνας», το μακρύτερο οικιστικό κτίριο στον κόσμο βρίσκεται στη διασταύρωση της Λεωφόρου Σομπορνόστι και της οδού Μολοντέζι στην Ουκρανία. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1969, επί Σοβιετικής Ένωσης, και ολοκληρώθηκε 11 χρόνια αργότερα.

Είναι δημιούργημα των δύο αρχιτεκτόνων RG Metelnitsky και VK Malovitsa και έγινε το μακρύτερο οικιστικό κτίριο στη Σοβιετική Ένωση κατά την ολοκλήρωσή του και πάνω από 40 χρόνια μετά, εξακολουθεί να μην έχει αντίπαλο στον κόσμο.

Οι ένοικοι δεν έβρισκαν το διαμέρισμά τους: 1 ώρα για να το περπατήσεις ολόκληρο

Από το επίπεδο του εδάφους, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί πραγματικά το μέγεθος αυτής της γιγαντιαίας οικιστικής κατασκευής, αλλά από ψηλά αποκαλύπτεται ο εντυπωσιακός σχεδιασμός της σε σχήμα κηρήθρας.

Αν και ο κύριος άξονας του κτιρίου έχει μήκος μόνο 1,75 χιλιόμετρα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παρακείμενες επεκτάσεις του, προστίθεται ένα ακόμη χιλιόμετρο στο συνολικό μήκος. Λέγεται ότι το περπάτημα από το ένα άκρο του κτιρίου στο άλλο με κανονικό ρυθμό διαρκεί στον μέσο άνθρωπο περίπου μία ώρα.

Με εκατοντάδες εισόδους, πάνω από 3.000 διαμερίσματα, δεκάδες χιλιάδες παράθυρα και περίπου 10.000 κατοίκους, το μεγαλύτερο κτίριο κατοικιών στον κόσμο είναι μεγαλύτερο από πολλές μικρές πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Λόγω του μεγέθους του, οι πρώτοι ένοικοι θυμούνται ότι αγωνίζονταν να βρουν τα διαμερίσματά τους για εβδομάδες μετά τη μετακόμισή τους, κάτι που απαιτούσε την εφαρμογή ενός μοναδικού συστήματος διευθύνσεων για κάθε τμήμα.

«Το Σινικό Τείχος της Κίνας» κινδυνεύει εξαιτίας του πολέμου με τη Ρωσία

Θεωρούμενο ως μια ενδιαφέρουσα σύγχρονη ιδιορρυθμία, ακόμη και μεταξύ των αρχιτεκτόνων, μπορεί να μην παραμείνει στην τρέχουσα μορφή του για πολύ ακόμη. Αν και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, μακριά από τις πρώτες γραμμές του πολέμου με τη Ρωσία, η απειλή των βομβαρδισμών είναι συνεχής σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το κτίριο έχει άμεση ανάγκη από επισκευές, αλλά η εξασφάλιση των κεφαλαίων είναι δύσκολη σε περιόδους πολέμου.

Ένα τοπικό ταξιδιωτικό γραφείο κατέληξε σε ένα σχέδιο για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την επισκευή του, οργανώνοντας περιηγήσεις και εκδηλώσεις στην οροφή αυτού του μοναδικού γιγάντιου τσιμεντένιου κτιρίου.

