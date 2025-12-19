Η στιγμή που η Ουκρανία βομβαρδίζει τάνκερ του ρωσικού στόλου κάτω από την Κρήτη (vid)

Για πρώτη φορά η Ουκρανία έπληξε ρωσικό δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο, με το Κίεβο να μιλά για επιχείρηση-ορόσημο και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να υπόσχεται απάντηση και κλιμάκωση.

Η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσε ότι χτύπησε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα το δεξαμενόπλοιο «QENDIL», το οποίο περιγράφεται ως μέρος του ρωσικού «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη κυρώσεων και τη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής της Μόσχας.

Σύμφωνα με τη marinetraffic, το τελευταίο στίγμα του πλοίου εντοπιζόταν στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη νοτιοανατολική Κρήτη και τη Λιβύη.

«Επιχείρηση χωρίς προηγούμενο»: Χτύπημα πάνω από 2.000 χλμ. μακριά

Πηγή της SBU έκανε λόγο για «νέα, άνευ προηγουμένου ειδική επιχείρηση», διευκρινίζοντας ότι το χτύπημα σημειώθηκε σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Το τάνκερ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης, απομακρύνοντας τον κίνδυνο περιβαλλοντικής μόλυνσης, ενώ υπέστη «σοβαρές ζημιές» και δεν μπορεί πλέον να επιχειρήσει.

NEW: Ukraine's SBU hit a Russian “shadow fleet” oil tanker with drones in the Mediterranean, Ukraine’s first such strike.



Target: QENDIL tanker (linked to Russian oil, reportedly empty).



Result claimed: ship critically damaged. pic.twitter.com/hdIyAr8G0a — Clash Report (@clashreport) December 19, 2025

Μήνυμα από το Κίεβο: «Θα χτυπάμε παντού»

Η ουκρανική πλευρά τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να αντιληφθεί πως τα ουκρανικά πλήγματα μπορούν να φτάνουν «παντού στον κόσμο», όπου εντοπίζονται ρωσικά συμφέροντα που εξυπηρετούν τον πόλεμο.

Η αντίδραση του Πούτιν: Άνευ προηγουμένου κλιμάκωση αν...

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποβάθμισε την επίδραση του πλήγματος στον ενεργειακό εφοδιασμό, αλλά προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα απαντήσει, υπενθυμίζοντας ότι η Μόσχα ήδη εξαπολύει «πολύ ισχυρότερες επιθέσεις» στην Ουκρανία.

Παράλληλα, εξέπεμψε προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε απειλή αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και πιθανή διεθνή σύγκρουση μεγάλης κλίμακας.

